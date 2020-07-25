中国要求美国关闭总领馆后 大量安保周边巡逻

中国周五宣布要求美国关闭驻成都总领事馆后，几十名警察和军事人员在使馆外街道上巡逻，检查行人身份证，搜查电话并命令路人删除该区域的照片和视频。

据彭博社报道，当地居民反映，一夜之间总领馆附近的警力明显增加。在该领事馆附近一家日本餐厅工作的居民说，他早上骑自行车上班时感到吓人。

美国驻成都总领馆关闭将影响到代理商和旅行社等作坊式行业，这些公司为申请美国签证的中国公民提供服务。周五，该领事馆对面几家这一类店的员工站在门口围观此事。

一位不愿透露姓名的店主在周四说，她对美中争端不甚了解，但担心领事馆关闭会严重影响她的生意。今年早些时候中国爆发疫情的时候，美国已经收缩了部分服务。

住在使馆附近并要求匿名的一个成都市民认为，“这（中国要求美国关闭领馆）是合理的反应，是美国先打破了和平关系。”

附近一家受美国外交官欢迎的面条店姓马的老板说：“可惜，他们（美外交官）总是很有礼貌，而且说一口流利的中文。”他补充说，自己的街头小馆提供不那么辣的当地美食，因此吸引了许多西方顾客。

在成都一所国际学校任教的32岁德国人库茨基耶夫（Stefan Kurktschiev）表示，他担心中国与世界的壁垒越来越大。

他说：“这是我最大的担心，中国与一些西方国家，特别是与美国之间的关系开始恶化，就像人际关系一样，国家之间也应该彼此沟通。清晰的沟通是避免误会的最佳方法。”

中国中央电视台直播了美国驻成都总领馆门口的画面。到周五下午，已有超过2000万互联网用户关注这个直播。

在中国央视的微博下，中国网友大多对要求美国关闭驻成都总领事馆的决定表示支持。有网友调侃说：“就问你烧不烧 消防队已经在外面准备好了。”还有网友留言说：“搞起直播了可还行？国家果然很懂我们吃瓜群众的心情。”还有网友建议将美国驻成都总领事馆改装成火锅店和华为店铺的。

另据头条新闻报道，成都一男子24日步行至领事馆路时，从其随身携带的黑色口袋中取出一串鞭炮点燃，鞭炮燃放未造成现场人员受伤。公安已对该男子作出行政警告。

有网民留言说，该男子点燃鞭炮是为了庆祝美国驻成都总领事馆的关闭。

美国驻成都总领事馆于1985年开馆，领事区由四川省、云南省、贵州省、重庆直辖市等组成。该领事馆还充当着美国了解西藏事态发展的重要情报站。另外，英特尔、戴尔和宝洁都在成都设有办事处。

中国外交部发言人汪文斌在北京举行的例行新闻发布会上说，美国驻成都总领馆的一些人员从事与其身份不相符的活动，干涉中国内政，损害中国的安全利益。美国国务院此前也对中国有类似指责，称中国利用休斯敦总领事馆作为开展间谍活动和影响战的枢纽。