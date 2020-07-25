美国官员：中俄伊正试图扰乱美国大选

美国高级情报官员警告说，中国、俄罗斯和伊朗希望在11月投票之前破坏美国的选举进程，包括试图窃取政治竞选阵营和候选人的私人通讯信息。

据彭博社报道，美国国家反情报与安全中心主任伊凡妮娜（William Evanina）周五（24日）说，美国联邦官员继续监控试图进入州和联邦网络的黑客。

他说，外国对手正在利用传统新闻媒体和社交媒体网站来“影响美国选民的偏好和观点，改变美国政策，增加不和谐，并破坏对我们民主进程的信心”。

伊凡妮娜介绍：“例如，冠状病毒大流行和最近的抗议活动继续成为外国在美国施加影响力和传播虚假信息的源泉。”

他透露，中国正在扩大影响美国政策的努力，包括对它认为不利于其利益的政治人物施加压力。他说：“北京意识到其努力可能会影响总统大选。”

同时，俄罗斯的目标仍然是削弱美国并削弱其在全球的影响。伊凡妮娜介绍，俄罗斯继续使用网络代理在美国传播虚假信息，目的是破坏人们对民主进程的信心。

他说，伊朗还试图破坏民主制度并使美国分裂。德黑兰致力于在社交媒体上散布虚假信息，并传播反美内容。

鉴于距离选举只有约100天的时间，伊凡妮娜敦促美国人以敏锐的眼光看待信息，在将信息转发到社交媒体之前先检查信息源，并实践良好的“网络卫生”。美国情报官员近几个月已向两党总统竞选阵营、政治委员会和国会通报选举安全问题。