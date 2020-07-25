欧盟：成员国须采取紧急行动使5G供应商多样化

欧盟执委会周五（24日）表示，欧盟国家必须采取紧急行动，使其5G供应商多样化。有分析认为，此举将缩小华为在欧洲的业务。

据路透社报道，欧盟执委会表示，减少各国和电信运营商对一家供应商的依赖虽然已经取得了一些进展，但仍有大量工作要做。

执委会在报告时说：“迫切需要取得进展，以减轻依赖高风险供应商带来的风险，也是为了减少（欧盟）层面的依赖。”

执委会介绍，“已经确定了在为单个移动网络运营商（MNO）或在国家层面设计和实施适当的多供应商战略方面存在挑战，这是由于技术或操作上的困难。”执委会并指出缺乏互操作性或国家规模是其中一些问题。

欧盟执委会还敦促13个欧盟国家尽快采用外商直接投资审查机制，这一工具允许欧盟各国政府在外商直接投资战略资产的情况下进行干预，特别是在涉及国家控股或国家出资企业的情况下。

去年11月，欧盟同意对5G供应商采取强硬立场，以降低下一代移动网络的网络安全风险，5G技术被视为促进经济增长和竞争力的关键。该策略包括减少各国和电信运营商对一家供应商的依赖。

欧盟官员说，逐步淘汰高风险供应商和额外成本不会破坏5G网络在整个欧盟的推广，爱立信和诺基亚将可以应对需求。

其中一名官员表示：“如果你看看全球的情况，就全球范围内签署的5G网络部署合同而言，诺基亚和爱立信在世界市场占有很大份额。这两家企业加起来肯定占有超过50%到60%，65%的份额。我认为两家欧洲供应商不仅可以为欧洲提供所需的服务，也可以为世界很大一部分地区提供所需的服务。”