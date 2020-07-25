王毅：中国不会随美方起舞 但也绝不容美方胡来

中国国务委员兼外长王毅表示，中国仍希与美国实现不冲突、不对抗，但也绝不容美方胡来。

据新京报报道，中国外交部官网发文指，王毅7月24日同德国外长马斯（Heiko Maas）举行视频会晤时，应询介绍了当下的中美关系。

王毅表示，中美关系目前面临的困难完全是美方一手造成的，其目的就是企图彻底打断中国的发展进程，为此可以不择手段，甚至毫无底线。最近美方一些反华势力还蓄意制造意识形态对立，公开胁迫别国选边站队，为了美方的私利与中国对抗，但任何有良知和独立精神的国家都不会与之为伍。

王毅表示，中国仍希与美国实现不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢，但中方必将坚定维护国家主权和民族尊严，坚定维护自身正当发展权利，坚定维护国际关系基本准则。中国不会随美方起舞，但也绝不容美方胡来。

美国21日要求中国关闭驻休斯顿总领馆后，中国24日通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

据路透社报道，美国国家安全委员会发言人乌利奥特（John Ullyot）24日回应表示，敦促中国不要进行“以牙还牙的报复”。

他说：“我们下令关闭中国驻休斯敦总领馆的行动是为了保护美国的知识产权和美国人的私人信息，我们敦促中国共产党停止这些恶意行为，不要进行针锋相对的报复。”