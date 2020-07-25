杭州女子因家庭矛盾被丈夫杀害 尸体被抛入化粪池

中国杭州一名女子因家庭生活矛盾被丈夫杀害，尸体被抛入化粪池中。

据《新京报》和中国央视报道，杭州市公安局25日召开新闻通气会，杭州市公安局副局长贾勤敏通报，据被害人丈夫许某某初步交代，其因家庭生活矛盾对妻子来某某产生不满，于7月5日凌晨，在家中趁来某某熟睡之际将其杀害，分尸后分散抛弃。

许某某于7月23日晚被警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

杭州市公安局7月23日通告，有三堡北苑居民报警称来某利于7月5日凌晨失踪，经警方侦查，来某利已经遇害，其55岁的丈夫许某某有重大作案嫌疑

专家组7月22日对化粪池开展抽取工作。对抽取的38车粪水进行冲洗、筛查，发现有疑似人体组织。现场提取检测后，经DNA比对系来某某人体组织，综合判断来某某可能遇害。许某某7月23日以涉嫌故意杀人罪被刑事传唤，经审讯许某某初步交代了犯罪事实。

来某利的前夫于良（化名）的父亲告诉记者，来某利是杭州市江干区人，与自家所住的江干区某村相隔不远。经人介绍，于良与来某利在1990年结婚，次年生下大女儿。

据老人回忆，1990年至2010年，来某利先后做过塑料厂女工、卖过服装，后又去服装厂打工、到某药店卖药。2010年前后，来某利从药店辞职去了上海，并与于良离婚，之后与现在的丈夫许某某再婚。

在于良父亲的印象里，来某利与许某某相识很早，来某利与于良结婚前，许某某便租下来家的一处平房屠宰鸭子。来某利与于良的大女儿有时会向家人讲述，母亲来某利从上海回来就去做了清洁工，继父许某某“在开网约车，炒股亏了很多钱，房子装修也是贷款的”。

来某利的表哥7月24日告诉记者，许某某现在的工作是“为老板开车”，但并不清楚其具体就职单位。这一说法未能得到其他人证实。