汇丰中国回应关闭深圳支行：正常网点调整

汇丰中国表示，本月底关闭汇丰深圳龙岗支行一事，是对服务渠道适时评估并按需优化是其日常工作之一。

澎湃新闻报道，汇丰中国相关负责人7月24日回应说，关闭支行是对服务渠道适时评估并按需优化是其日常工作之一，作为正常网点调整计划的一部分，汇丰近日已正式获得深圳银保监局批准，将于本月底关闭汇丰深圳龙岗支行。

上述负责人表示，随着网络、通信、技术的快速发展，银行客户对亲临银行网点办理业务的需求随之减弱，2019年内地银行业离柜交易占比已高达近90%。通过在部分同城网点间整合营运资源，该行可以在保证服务质量的同时，进一步提升物理网点的营运效率，更有效地利用资源拓展业务。

目前，汇丰仍是内地规模最大、网点最多的外资银行，近170家网点覆盖中国57个城市，其中约三分之一位于广东，是唯一一家在广东全部地级市设有网点的外资银行。

汇丰中国在回应中强调，中国是汇丰增长策略的核心所在，汇丰致力于在内地实现业务的规模化发展，未来将继续在该地区加大投入，通过进一步推动电子平台建设，为客户提供更便利的服务。

人民日报24日发文抨击汇丰银行构陷针对华为首席财务官孟晚舟案。

文中指，孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。

美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》说，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司（简称香港星通）的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。

文中指，此案“唯一关键证据”，是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件。在公开的材料中，包括PPT全文，以及汇丰与华为的业务邮件记录。但其实汇丰始终知道华为和香港星通的关系。汇丰假称不清楚华为与香港星通的关系，这是公然撒谎。

人民日报的文章指，香港星通是华为在伊朗地区的合作伙伴，二者关系脉络清晰。华为曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暂担任过该公司的董事。但是，2007年，华为就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辞去该公司董事会职位。此后，双方保持正常业务往来。

文章写道：“汇丰始终知道华为的伊朗业务。”2010年，涉及三方往来邮件证明，汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知，汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。为自圆其说，也为强化“罪证”效力，汇丰声称：只有“初级”员工清楚华为与香港星通的关系，但这些“初级”员工没有将相关信息传递给“高级”管理者，导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险。