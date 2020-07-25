上游防汛一级响应 秦淮河大堤却被发现挖空建餐厅

在中国南京已启动秦淮河流域防汛一级应急响应之际，有人举报说，在秦淮河杨家圩大堤内部，还开着多家高档酒吧、餐厅，这些建筑不仅没有规划许可，还涉嫌违反多项水利法规，对大堤的安全更是造成隐患。

据中国央视报道，在南京江宁区杨家圩市民公园旁的外秦淮河大堤上，记者看到，上涨的河水已经淹没了河堤外的亲水步道和配套设施。但在河堤的背水面，多家高档餐厅仍然在正常营业。这些餐厅并不是直接建在大坝之上，而是从坝体的背水面，向内挖了十几米，在大坝“肚子里”营业。

一家餐厅的业主刘先生向记者反映，当时他看到招商广告，就和大坝的建筑方南京江宁城市建设集团有限公司签署了租赁合同经营餐厅。一开始出具的合同都很正规，但几年后，接到了南京华润燃气要求整改煤气设施的通知书，需要江宁城建集团提供材料时却发现，江宁城建集团支支吾吾，找不到相关的规划手续。

之后，刘先生查询相关法规逐渐意识到，餐厅原来开在了管理区的“红线”之内。

记者实际测量发现，刘先生的店，从店门口到最深处墙壁有12米左右，高约三米，这就意味着大坝背水坡内，存在着多个长12米、高约三米、宽度各不相同空洞，经初步测量，餐厅的最深处，已经到达大坝中线部位。这样的店面，被江宁城建集团以每天每平方米一元的价格，出租给了多家商户。

记者从江宁城建集团负责接待的工作人员处了解到，坝体内的餐厅，的确没有规划手续，这些都是2014年建堤坝时的“临时用房”，至于为什么能一下子“临时”六年还在出租营业，临时用房为何要用混凝土建设，他们表示不清楚。

南京市规划和自然资源局江宁分局也印证了这一点，在给举报人回函中，规划部门明确写道，秦淮河杨家圩段建设的建筑，没有查到相关审批信息。

秦淮河水利工程管理处是河道的管理部门，相关负责人对于关键坝体内存在没手续的建筑知情时回答说：“我不清楚”。

查询往年报道我们发现，早在2014年，也即杨家圩大堤建成那年，就有南京本地媒体报道江宁城建集团在没有规划手续的情况下违规开展酒吧、餐厅的建设。当时，原江宁区规划局已经确认，建筑没有手续，而江宁城建集团承诺将“将责令施工队暂停施工，等相关手续完善以后再重新开工。”然而六年时间，当年承诺的手续，依然没有补齐。