国民党指蔡英文等多名绿营人士涉及学术争议

国民党中央今日（25日）召开记者会指，台湾总统蔡英文、准监察院长陈菊、总统府秘书长苏嘉全以及民进党高雄市长候选人陈其迈等绿营人士皆涉学术伦理争议。

据《自由时报》报道，国民党文传会主委王育敏指出，蔡英文的教授升等公文与论文被列为保密文件，论文原稿被挑出444个英文拼字错误以及10大错误；陈菊硕士论文的三位口试委员都是亲绿背景的自己人。

王育敏并质疑，陈其迈在担任行政院副院长期间忙于防疫，还可以第一作者发表文章登上国际期刊，难怪会被质疑是“另类的学术诈欺”﹔苏嘉全过去就读中山大学公共事务硕士班时的毕业论文被指抄袭哥哥的女婿陈永森的论文，且内容经北检认证“多处雷同”。

王育敏还表示，民进党立委张廖万坚的硕士论文未标注引述来源，抄袭中正大学社福所博士班研究生叶崇扬、台大国发所助理教授施世骏的论文﹔前副总统陈建仁遭控论文抄袭，却狡辩为“抄录不当”﹔民进党立委郭国文的博士论文抄袭他人著作，引用、注释错误共17处，涉嫌抄袭他人著作的内文共20处﹔前教育部长吴茂昆在担任国科会主委时，拨款5亿元（新台币，下同，0.23亿新元）研究经费给自己，在东华大学校长任内每年违法溢领300万教师奖励金。

此外，国民党并指控绿营有两位指导教授，指导绿色重量级政治人物的论文后，前途一片光明，其一为中山大学公共事务研究所专任教授吴济华，曾担任陈菊及苏嘉全指导教授，在陈菊担任高雄市长内任受聘为市府都市设计审议委员会、经济发展委员会委员，之后担任高雄捷运董事长，吴济华担任教授的民国82年至民国107年期间，指导过博硕士生305人，产量相当惊人。

国民党指出，另一位是现任陆委会主委陈明通，国民党指出，陈明通指导过的学生包括潘孟安、沉发惠、林智坚、洪耀南（洪耀福之弟）、高闵琳、郑文灿、高嘉瑜、郭国文、邱志伟、洪智坤（前陈菊办公室主任）等绿营重量级人士，其中共通点就是所有人的论文都没在网路公开，而陈明通在民进党两任总统陈水扁及蔡英文时代，都被委以陆委会主委的重任。

至于争相针对李眉蓁论文提出质疑与批判的民进党高雄市议员黄文益与高闵琳，国民党指出，透过论文比对系统发现，黄文益的论文只有48页，研究背景全拼贴，连私人公司财报都要抄，图表也不放过；至于高闵琳的论文，抄维基百科、抄卖书网书评、抄澄果数位行销分析文，甚至抄中共官方网站“中国网”，都没有备注出处。