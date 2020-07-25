台军方：正研制反辐射无人机 可压制大陆S-400防空弹

台湾军方官员今天（25日）指，正在进行“剑翔”反辐射无人机的量产计划，这款配置反辐射飞弹的无人机可以压制中国大陆部署的S-400防空飞弹。

据《自由时报》报道，军方官员指出，国军目前正进行“剑翔”反辐射无人机的量产计划，这款配置反辐射飞弹的无人机，可以有效克制丶干扰甚至摧毁共军在中国大陆沿海雷达站运作，并且压制共军部署的S-400防空飞弹。

自由时报在报道中评论，中共总书记习近平23日要求加强无人武器的作战研究，两岸军用无人机对抗的态势发展也越来越明显。

台湾的中山科学研究院在“2019年台北国际航太暨国防工业展”中，就曾公开展示“剑翔”反辐射无人机系统，包括无人机及发射车，一辆发射车可装载12架“剑翔”机。中科院航空所长齐立平当时受访介绍，“剑翔”无人机现已具备作战能力，并确定投入量产，未来也将供军种投入演训用，此次量产总数量为104架。

齐立平并指出，“剑翔”无人机可用于单机攻击或“群攻”，并就他国船舰在内的所有辐射源进行压制。“剑翔”无人机发射后“就不会回收”。

军方官员透露，“剑翔”反辐射无人机系统的量产计划及经费，目前被列在国防部年度机密预算之内，这是因为“剑翔”反辐射无人机系统的性能与部署涉及机密，因此才列在机密预算内，未来若是时机成熟，降低或解除机密等级，就会改列为公开预算。

军方官员说，“剑翔”反辐射无人机系统，是国军目前唯一核定进行量产的攻击型无人机系统，另一款大型的腾云无人机，正积极进行各项验证，未来可望由侦察为主的功能，转换为攻守一体的大型无人机，也就是具备配挂飞弹攻击能力，预计明年将进行相关的作战测评。