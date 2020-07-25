据悉中国新三板公募基金投资比例限制将取消

中国媒体从接近监管部门的人士了解到，首批新三板基金较高风险等级（R5）设定，以及较低的投资比例限制，在后续基金产品设立中将很快改变。

据第一财经今日（25日）报道，此前规定的“新三板基金在产品封闭期投向新三板精选层企业的比例不超过20%，开放期投资比例不高于15%”，这一比例限制将取消。变化其二是，基金公司可根据自身风险管理能力，针对精选层股票的风险收益特征，设立新三板公募产品，合理设置产品的风险评级。这意味着，目前新三板公募基金风险级别（R5高风险等级）将调降。

权威人士透露：“基金公司已经定了，不再限制（比例）。风险等级也是基金公司自己设定，现在降低风险评级了。”

记者同时了解到，目前监管正在加快新三板基金的审批进度，基金公司也在加快产品设计进度。

据了解，南方基金的新三板基金产品近日完成募集，募集资金约25亿元（人民币，下同，4.93亿新元），本周末将参与新三板精选层技术测试，精选层开市后将能够参与二级市场投资。

华南某大型公募基金内部人士告诉记者：“（取消比例限制）之前有传闻，预期是这样的。”另有大型公募基金内部人士则在接受记者采访时表示，暂未听说。

从目前首批新三板基金的情况来看，6月初，华夏、富国、汇添富、招商等基金公司申报的可投新三板公募基金相继拿到批文，成为首批参与新三板精选层投资的公募产品。首批新三板基金主要为偏股混合型基金，以“定期开放”或“滚动持有”方式运作，做出产品封闭期的设计。

目前，20余家公募基金公司启动产品设计工作，已获批七只，其中首批五只合计募集金额88.45亿元，合计有效认购户数达17.08万户，并积极参与了首批精选层企业公开发行股票的“打新”，由此迅速扩大了新三板在普通投资者中的认知度。

此外，新三板市场合格投资者人数继续增长。记者从全国股转公司获悉，截至7月17日，全市场合格投资者账户数160万，较2019年末新增130万。投资者积极参与公开发行申购，开通询价权限的网下投资者达9633户，占符合开通条件的64%；共有80.26万户投资者参与公开发行申购，占全部合格投资者的49.38%，新开户投资者中参与申购比例达60%。