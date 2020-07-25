中超联赛延迟154天后今日开赛

原定在2月22日开赛的中国足球超级联赛因疫情被迫延期，154天终于开赛。

红星新闻报道，新赛季的中超揭幕战将在今日（25日）傍晚6时许开始，由卫冕冠军广州恒大对阵上海申花，两队所在的大连赛区在7月24日进行了开幕式彩排。在特殊时期、特殊的赛制下，中超开幕式也将本着一切从简的原则，大连赛区的开幕式只进行15分钟。

现场还会举行默哀仪式，为疫情中不幸去世的逝者致哀。

就在新赛季中超开幕的前几天，大连的疫情出现反弹的情况。大连市政府新闻办发布消息，7月23日至7月24日下午3时，大连市新增确诊病例九例、无症状感染者27例，累计报告本地确诊病例12例。这也让外界感到比较忧虑，担心中超可能受到大连疫情反弹的影响。

不过大连市副市长张志宏7月24日对采访中超的记者说，在疫情防控常态化的情况下，大连赛区已经做了非常细致完备的疫情防控方案。按照疫情防控联合机制要求，目前一切都是可控的。

同时，中国足协赛区总协调郭炳颜、防疫组组长戚军在7月24日出席了发布会，足协方面表示，目前赛区都是按照之前不同的情况进行预案的升级管理，联赛目前不会受到这次疫情的影响，会继续按计划进行。尤其是针对竞赛的核心区域加强隔离管理，保护核心人员尽可能避免对外接触。