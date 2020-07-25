美国土安全部：成立中国工作组以应对中国威胁

美国国土安全部在星期五（7月24日）发表声明，代理部长沃尔夫（Chad Wolf）主持了中国工作组的成立会议。设立这个小组的目的是全面地阐明、优先考虑和协调该部应对中国对美国本土构成的不断演变的威胁。

据美国之音报道，沃尔夫在声明中指，中国在贸易、网络安全、移民和知识产权领域的活动带来的威胁正在加剧，国土安全部处在应对这种威胁的最前沿。

沃尔夫说：“国土安全部在遏制中国恶意活动方面的作用从未如此重要，也从未如此及时。”

这位代理部长说，该部门新成立的中国工作组将优先考虑、协调并阐明果断的与美国面临的威胁相当的近期和长期行动。

国土安全部在声明中列举了最近采取的一系列行动，其中包括与各级地方政府合作，应对中国的虚假信息宣传；对利用疫情的非法中国制造商采取行动，没收一百多万被美国食品药品监督管理局禁止的病毒检测试剂以及75万个伪造面罩；拒绝让高风险的持有签证的中国研究生入境；截获非法的芬太尼以及其他来自中国的合成药物等。

美国司法部早在2018年就针对间谍活动专门成立了一个“中国行动计划”项目。

美国联邦调查局局长克里斯托弗雷（Christopher Wray）7月8日发表讲话，声称中国对美国进行间谍渗透，鉴于国家安全威胁，美国正在动用巨大资源调查2000多起与中国政府有联系的案件，目前平均每10个小时便启动一项反间谍调查。