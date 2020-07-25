汇丰中国就华为事件发表声明：从未设置陷阱诱捕华为

汇丰集团今天就备受关注的华为事件发布通告，称从没有“设置陷阱诱捕华为”，没有参与美国司法部关于对华为展开调查的决定，也没有鼓动美国司法部这样做，更没有介入美国司法部关于逮捕华为首席财务官或起诉华为的决定。

根据汇丰中国企业微信公号消息发布的通报称，自2018年以来，华为事件一直受到公众的广泛关注，媒体也有很多的相关报道。由于汇丰并非案件的当事方，且案件尚处于法律程序中，因此汇丰从来没有公开评论案件的详情。

近日关注到媒体对案件进展的最新报道中存在对事实的误读，希望就报道里所提及的几个原则问题向公众做出说明。

汇丰没有参与美国司法部关于对华为展开调查的决定，也没有鼓动美国司法部这样做。汇丰更没有介入美国司法部关于逮捕华为首席财务官或起诉华为的决定。华为事件发展的脉络非常明确地显示出，美方对华为发起的调查不是由汇丰引发的，美方对华为的详细审查在汇丰集团2016年末被卷入之前早已存在。

汇丰对华为没有任何恶意，也没有“构陷”华为。汇丰集团向美国司法部提供的材料是应其官方正式要求而提供的。在回应美国司法部信息要求时，汇丰仅是提供事实性信息。汇丰没有“编造”证据或者“隐瞒”事实，也不会歪曲事实或为了自己的利益伤害任何客户。

汇丰从未“设置陷阱诱捕华为”。在关注到2012年12月和2013年1月媒体关于华为与星通关系的负面报道后，汇丰向华为进行了例行的询问，这是履行银行了解客户义务的正常流程。

最后，汇丰再次强调，其所秉承的价值观决定了他们绝不会为了自身利益而歪曲事实或蓄意伤害他人利益。对汇丰而言，有赖于国际间的合作与信任来为他们的正常运营提供良好的营商环境。同时，汇丰也希望社会各界充分理解跨国银行必须遵守国际规则，并对其服务国际客户和本地市场的价值和贡献作出公正的评价。

汇丰根植中国150多年，从未间断对内地的服务。改革开放40多年来，汇丰更是中国经济和社会发展的坚定支持者和积极参与者。未来，汇丰将继续在业务、服务、人才和技术等各方面增加对内地市场的投入，一如既往地为中国经济的可持续发展做出自己的贡献。