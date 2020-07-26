一中国公民在尼日利亚遭绑架致死 七名嫌犯落网

一名中国公民于今年2月在尼日利亚遭绑架致死，尼日利亚媒体昨日（25日）报道称，涉案的7名犯罪嫌疑人均落网。

据人民日报海外网引述尼日利亚《先锋报》报道，今年2月16日，65岁的在尼中国公民宋先生于女儿管理的一家公司遭绑架，之后被带往未知地点。几天后，绑架者向宋先生的家人索要5000万尼日利亚奈拉（约合人民币93万元）赎金。宋先生的女儿随后向尼日利亚警察总监穆罕默德·阿达穆(Mohammed Adamu)报案求助。

穆罕默德·阿达穆接到报案后，命令副警察总监率队对嫌疑人展开搜捕并对宋先生展开营救。几周后，宋先生女儿公司员工阿德莱堪（Adelekan）因涉案被捕。阿德莱堪在的审讯中承认，他与同样受雇于该公司的另外6人（含一名保安）共同策划了这起绑架事件。阿德莱堪还供认称，宋先生在被绑架几天后生病了，但因未能得到及时治疗而死亡，他们随后将遗体交给几位渔民处理，同时还向宋先生的女儿索要5000万尼日利亚奈拉的赎金。

当地警方消息称，在阿德莱堪的协助下，警方逮捕了参与此案的另外6人。匿名人士告诉《先锋报》，嫌疑人在被捕后都承认，他们绑架宋先生后，将他关在屋子里，只给他提供香肠和软饮。被绑架4天后，宋先生尝试逃跑未果，嫌疑人随后将其绑起来，后来宋先生就病倒了。



