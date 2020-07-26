苏贞昌端出4000亿元新台币 为陈其迈助选

台湾行政院长苏贞昌昨天（7月25日）下午到高雄为民进党高雄市长补选候选人陈其迈助选，端出他已核定与高雄有关的4000亿元（新台币，下同）建设和投资案，盼高雄市民大力支持陈其迈当高雄市长，同时强调高雄市长应有认真、内行、了解中央等条件，陈其迈正是同时有这些条件的人，一定能顾好台湾、顾好高雄。

据联合新闻网报道，陈其迈竞选总部在高雄展览馆举办总部成立大会、也是紧冲连线大造势，苏贞昌和陈其迈进场时受到在场逾3000人的热烈欢迎。

苏贞昌说，高雄是打开台湾民主政治的圣地，台湾才有选举；两年前高雄人给国民党机会，但选出的市长当市长不到三个月就要选总统，看到高雄空转停滞不前，勇敢高雄人收回市长的权，台湾第一次把直辖市长罢免下台，现在要补选市长，再20天要投票。

苏贞昌表示，选举很重要，选错人很凄惨，所以要选对的市长，市长应有三条件：认真、内行及了解中央；陈其迈因为要用2年拼4年，所以要认真，对市政和各种建设要内行，高雄是“院辖市”，很多事要和行政院沟通，所以要了解中央。

苏贞昌说，办活动的高雄展览馆，是14年前他当行政院长时送给高雄市31亿元兴建的，因为有中央帮忙，高雄才有展览馆；陈其迈当行政院副院长时，拼出前镇渔港翻新的建设，要40亿，翻新之后的前镇渔港，不只是全台最大、也是最新的渔港。

苏贞昌说，高雄捷运黄线，经过前镇、展览馆，要1400亿元，这不是高雄能负担得起，这经费要院长批，要到院长之前必须先到副院长手上，陈其迈签了，他也已经核定；还有桥头科学园区的建设，他刚核定了四百亿元；企业投资台湾约1兆，其中约有2000亿在高雄。

苏贞昌算一算，前述计划、建设经费约4000亿左右，他都一一批准；中央有心补助，地方也要有够认真的市长才行，中央与地方合作，才会大进步；因为陈其迈，大家更努力。

苏贞昌同时提及非洲猪瘟、新冠肺炎防制、口罩国家队等，都是陈其迈当副院长时的努力，台湾才能守住，他才能拿着撞球杆一一指着各项成果向民众报告。苏贞昌并把撞球杆送给陈其迈。

