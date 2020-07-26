陈茂波：新一波疫情将令香港经济复苏苗头受创

香港财政司司长陈茂波指出，冠病疫情威胁全球经济，加上中美政治和经贸关系急剧转差、地缘政治紧张局势升温，令全球经济前景增添不确定性，香港疫情又出现反复，香港经济或需要较预期更长的时间才能恢复。

据香港电台网站报道，陈茂波网志以“崎岖的复苏之路”为题。他指出，香港第二季的经济状况仍然十分严峻，但收缩的情况似乎略为放缓和慢慢喘定，仍未公布6月份的零售销售数字，亦因6月时疫情放缓、经济气氛改善，估计跌幅有机会进一步收窄，出口方面亦因内地经济在第二季迅速恢复，为香港货物出口提供支持，部分抵销环球需求骤降的影响。

但他表示，香港正面对新一波的新冠病毒疫情冲击，形势严峻，令原本略见复苏苗头的商业往来及经济活动再受打击。旅游业持续冰封，服务业出口依然受到重创，投资活动亦因前景不明朗而继续乏力。

他表示，政府推行的一连串抗疫防疫措施，为市民生活及出行带来不便，商店及企业承受经营压力，但政府要在“短痛”与“长痛”之间作艰难抉择，希望为市民换取较长时间的安全稳定环境。

陈茂波呼吁各大小业主减租，与零售商户、食肆及中小企共渡时艰，尤其是在“保就业计划”取得政府大额补助的集团，只有真诚的回馈社会、切实履行社会责任的企业，才能真正得到社会的认同与尊重。