中国国家卫健委主任赴大连指导疫情处置工作

中国国家卫生健康委主任马晓伟24日晚带队赶赴大连，连夜与辽宁省、大连市政府负责人就当前疫情防控形势和工作进展交换了意见。

据中国国家卫健委官方微信报道，马晓伟25日上午带队赴大连市中心医院，看望慰问辽宁省核酸检测应急支援人员，并视频连线大连市第六人民医院、大连湾核酸检测采样点、海天白云大酒店集中隔离点，向战斗在防疫一线的广大医务工作者表示慰问，全面了解核酸检测现场组织、集中隔离点服务保障等工作情况。调研结束后，听取了赴大连专家组的工作汇报，并于25日下午参加了大连市组织召开的工作汇报会，就下一步防控工作作出了部署。

马晓伟强调，当前，要迅速以核酸检测为手段扩大预防，在现有医疗机构、第三方检测机构充分挖潜的同时，用好临近地市检测资源，加强生物安全管理和采样检测匹配，保障在规定时间内出具采样结果，力争在4天内实现核酸检测全覆盖。要坚决以密接管理为重点划大“包围圈”，对密切接触者进行隔离的同时，对密切接触者的密切接触者进行隔离，实施单人单间集中隔离，做好隔离场所防控措施落实和防护指导，落实人员健康监测和隔离点消毒管理等工作。要以精准管控为原则划定“管控圈”，在有效的社区管控上下功夫，视情将人员管控范围划定至楼栋、小区等最小单元。科学调整风险等级区域，中高风险区域人员不能离开大连，低风险地区人员持阴性核酸检测证明离开大连。



