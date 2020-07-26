香港将收紧豁免人士检测检疫安排 周三起暂停客船船员换班

香港特区政府宣布，周三（29日）起收紧豁免人士的检测及检疫安排，其中他们将暂停所有客船和没有在港处理货物装卸的货船船员换班，直至香港冠病疫情受控为止。

港府今天（26日）在官网上公布，赴港进行货物装卸的货船将在香港水域停留期间，所有船员必须留在船上，不得登岸。

须换班的离船船员也要一直留在船上，直至获安排交通工具直接前往机场，避免与当地社区的接触。

从外地搭乘飞机抵港进行换班的船员，则须在离开出发地前的48小时内，取得阴性检测结果认可，船员抵港后须立刻直接登船，不可在市区停留。

船公司或代理也须提供点对点交通，船员不得乘坐同时会服务公众的交通工具。船公司如未能满足有关条件，将被拒绝赴港进行船员更换。

至于往返香港与中国大陆、澳门、台湾或外国地区履行其职责的机组人员，港府规定相关人士须在离开出发地前的48小时内，取得获认可的阴性检测结果，否则必须在香港进行检测并等候结果。

航空公司必须提供点对点的交通安排，禁止机组人员使用同时会服务公众的交通工具来往机场和下榻的地方，同时须确保机组人员在指定地点隔离。

其他经机场到港的豁免人士则必须在离开出发地前的48小时内，取得获认可的阴性检测结果，否则必须在香港进行检测，并在指定地点进行48小时自我隔离或在采集中心等候检测结果。