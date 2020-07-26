消息人士：中美经贸磋商代表预计8月举行会谈

中美两国经贸磋商代表将很快举行正式会谈，以评估首阶段贸易协议的执行情况。有不愿具名的知情人士透露，会谈预计8月举行。

据香港《南华早报》昨天（25日）报道，知情人士说，中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽将出席。

根据在今年1月签署的首阶段贸易协议，双方应每六个月举行一次“贸易框架小组”会议。

消息人士透露，此次会谈将是一个重要的“拐点”，让双方能评估协议的进展。

刘鹤也在5月8日与莱特希泽和美国财政部长姆努钦通话。据新华社报道，双方当时表示，将努力为第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件。

冠病疫情导致中国购买美国农产品的数量比起在协议中承诺的目标仍有些许差距，但中国在最近几个月明显增加这方面的采购量。不过，有观察家认为，中美两国总领馆事件，以及其他一系列问题将可能破坏任何贸易方面的进展。

消息人士说，如果中美两国交谈意愿因紧张关系而减少，双方可能会同意莱特希泽和刘在5月8日的电话交谈满足了协议中双方需要会面的条款。

一位中国政府匿名顾问认为，鉴于中美两国关系恶化，双方不太可能举行新一轮贸易磋商。

不过，这位人士透露，负责经济和贸易问题的中国政府单位周四召开会议，讨论多项相关问题，包括如何增加进口。

他说：“我们能（从美国）采购的东西，我们已经买了，所以要进行任何额外采购将会有难题。”

美中贸易全国委员会副会长彭捷宁（Jake Parker）认为，保持第一阶段协定的势头比以往任何时候来得重要，并说中国今年通过进一步向美国公司开放金融市场取得了一些进展。

