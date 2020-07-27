遭长篇幅质疑参选立法会 黄之锋：巨细无遗的政治审查

香港众志前秘书长黄之锋公布选举主任对他参选立法会议员的提问，内容质疑他长期与港府抵触的政治主张。黄之锋形容，这“充分反映政权巨细无遗的政治审查”。

黄之锋昨天透过社交媒体面簿，公布他参选的九龙东选区选举主任蔡敏君的长篇提问内容。据黄之锋公布内容，蔡敏君这封提问信内包括七个问题，以及10个附件。当中包括询问黄之锋是否会以“香港独立”路线，作为延续香港众志主张中的“民主自决”的手段。

信中还表示，由于黄之锋长期担任香港众志秘书长，纲领包括推动“民主自决”；且至今也没有签署选举管理委员会为2020年立法会换届选举拟备的“确认书”。因此，黄之锋无论如何，仍然有意继续推动“民主自决”的主张，即拒绝接受中国对香港行使主权，并主张改变香港的法律地位。

在香港国安法生效前宣布退出香港众志的黄之锋，上周一（20日）高调递交表格，宣布参选9月的立法会九龙东选区。

根据香港特区选委会规定，要获得参选立法会的资格，必须在提名表格内签署“确认书”，声明拥护《基本法》以及保证效忠香港特别行政区，否则其提名无效。此前，多名泛民主派参选者，为了能够“入闸”参选，公开表示“签署不等于认同”，并签署了“确认书”。

而黄之锋上周六（18日）提名日首日就宣布不会签署“确认书”，因此他这次被裁定提名无效的可能性非常高。去年，黄之锋曾报名参加11月的区议会选举，并递交了“确认书”，但最终也没有获得参选资格，是那场选举中唯一被取消参选资格的人。

针对上述提问信要求黄之锋在今早11时前回复，黄之锋表示，他会按时回复，并且会公开回信的内容。

同时他还说，蔡敏君虽身为港府高级公务员，但在7月初的香港第三波疫情爆发期间，却不带口罩参与私人唱歌聚会，“情况实在令人担心”。