美驻成都总领馆今早关闭 中国主管部门从正门进入接管

中国外交部宣布，按照中方要求，美国驻成都总领事馆今早10时闭馆。中方主管部门随后从正门进入，实行接管。

综合中国媒体报道，美国驻成都总领事馆今早6时18分已降下美国国旗。在6时许左右，工作人员被拍到已经离开总领事馆。

据路透社披露，这些工作人员昨天在领馆内进行最后的清理，而门外的安保十分严密。

美国驻华使领馆官方推特今早则在分享的视频中，确认了成都总领事馆的关闭。该视频并表示：“自1985年以来，美国驻成都领事馆促进了美国人民与四川，重庆，贵州，云南和西藏人民的相互了解。我们将永远怀念你们。”

美国驻华使领馆的官方推特今早分享了一个视频，并确认了成都领事馆的关闭。（美国驻华使领馆官方推特）

另一方面，美国驻成都总领事馆的部分中国员工据报将被解雇，他们目前正与总领事馆交涉解聘方案。

环球电视网（CGTN）昨天引述一名驻成都总领事馆不愿透露姓名的员工称，一些中国员工将被解雇。但该员工说，部分美国员工不会太快离开中国，因他们还有很多工作要做，处理完才会离开。

至于是什么工作内容，这名员工并未提及。

据驻成都总领事馆的官网介绍，领馆共有200余名员工，其中约150人是当地聘请的中国雇员。目前不清楚有多少美国外交官因疫情早先已从中国撤离。

美国驻成都总领事馆今早降下美国国旗。（CGTN）

美国驻成都总领事馆成民众拍照热点

昨天在总领事馆外，不少人顶着高温赶来拍照和录制视频，要拍下美国驻成都总领事馆的最后时光。

领事馆附近的一家包子铺老板透露，由于这两天围观民众激增，他的包子销量也猛增。

报道称，美国驻成都总领事馆昨天上午不断有人员及车辆频繁出入，也有搬家公司车辆停放在领馆院内；也有记者拍到一辆北京牌照大巴士驶出总领事馆。

同时，成都当地公安和武警人员在领馆外围加强警戒，领事馆路已被全部封锁，每隔三五步就有一名警察站岗，公众的车辆须绕行，特种车辆和协助领事馆撤离车辆可以出入警戒区，行人需从对面人行道通行。

大批民众今天在美国领事馆附近驻足观看。（路透社）

不少民众昨天在美国领馆外围观，并纷纷拍照和录制视频。（法新社）

美方硬闯驻休斯敦领馆 华春莹：与入室行窃无异

美国执法人员于当地时间上周五下午，在中国驻休斯敦总领馆闭馆后强行进入其馆舍。中国外交部发言人华春莹昨天在个人推特上指责美方人员强行入馆的行径，形同“入室行窃”。

她说：“中国驻休斯敦总领事馆的馆舍是中国政府的财产，美方的闯入行为违反了《维也纳领事关系公约》，也违反了美国《宪法》和《驻外使领馆法》。与入室行窃没有什么不同。”

重型卡车昨晚陆续进出美国领事馆。（彭博社）

中国驻华盛顿大使馆暂代休斯敦总领馆工作

同一天，中国驻华盛顿大使馆也在官网上发布声明称，将代管中国驻休斯敦总领事馆领区的工作职责。

声明说：“考虑到美国南部各州与中国继续开展交流合作的愿望和需求，为解决美方无理行径给美南各州与中国交往造成的实际困难，中国驻美使馆将暂时代管驻休斯敦总领馆原承担的工作，一如既往地竭诚为领区各界人士提供各项服务。”

中国驻休斯敦总领事馆官网则刊登了总领事蔡伟《致美南地区各界朋友的一封公开信》称2018年，中国与该领区的贸易总额达到1251亿（美元，下同，1729亿新元），中国企业在当地投资总额目前超过200亿美元。

蔡伟强调，美国南部地区对华合作是中美关系不可或缺的重要组成部分，中国政府与该区的双边交流不会停歇，对当地侨胞的服务不会停止。