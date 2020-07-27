中国和巴基斯坦驳斥两国合作研制生物武器的报道

巴基斯坦和中国驳斥了媒体关于他们违反全球条约，联合进行秘密研发生物武器的报道。

据美国之音报道，澳大利亚的出版物《克拉克森》（Klaxon）上周在其调查报告中指称，北京和伊斯兰堡已达成一项为期三年的秘密协议，“以扩大潜在的生物战能力，包括运行几个与致命的炭疽剂有关的研究项目”

报道引述多个情报来源的话说，中国武汉病毒学研究所“出借了所有财政物资和科学支持”，在巴基斯坦建立了一个秘密设施。武汉实验室正在为巴基斯坦科学家提供“病原体操作和生物信息学的广泛的培训”，以帮助巴基斯坦开发自己的病毒收集数据库。

中国驻巴基斯坦大使馆也谴责澳大利亚媒体的报道是“捏造”的。中国大使馆星期日在推特上说，“这是完全不负责任的，恶毒的诽谤中国和中巴关系。作为一个负责任的国家，中国总是履行对《生物武器公约》的义务。”

巴基斯坦外交部周日（26日）发表声明说：“这是一个具有政治动机和虚假的故事，包括歪曲事实和引用匿名消息来源的捏造。”报告中提到的这个设施“没有什么秘密”，称该实验室正用于研究新出现的健康威胁、监测和疾病暴发调查。

巴基斯坦外交部指出，巴基斯坦一直“严格”遵守其国际义务，并一直与《生物武器公约》缔约国分享有关该实验室的信息。国际条约禁止成员国开发、生产和储存生物制剂或毒素。

巴基斯坦和中国历来保持着密切的政治、经济和国防关系。在过去的六年里，这两个邻国进一步巩固了双边关系，北京在巴基斯坦的主要基础设施和能源开发项目上投资了数十亿美元。