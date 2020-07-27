中国官媒：48国学者吁美国勿发起“新冷战”

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》报道，48个国家学者和活动人士发起在线公开会议，发布了名为“拒绝新冷战”的共同声明。

据环球网报道，由48个国家学者和活动人士自发组织的题为“任何针对中国的新冷战都违背人类利益”全球在线公开会议7月25日直播。

此次活动集结了来自中国、美国、英国、印度、俄罗斯、加拿大、委内瑞拉和巴西等国的17位学者和意见领袖参与发言，包括美国粉色代码联合创始人本杰明（Medea Benjamin）、美国黑色议程报告巴拉卡（Ajamu Baraka）与金伯利（Margaret Kimberley）、美国知名记者评论家布卢门撒尔（MaxBlumenthal）、中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文、英国剑桥大学政治与国际关系高级研究员雅克（Martin Jacques）、印度Triconternal社会研究所执行董事普拉萨德（Vijay Prashad）等。直播吸引全球超过50多个国家和地区的网友在线收看。

作为唯一受邀发言的中国智库学者，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文认为，在未来三个月，在美国大选之前，是中美关系的高危期。特朗普政府为了赢得选举，什么事情都能做得出来。如果发生新冷战，那将是中美关系、是人类、也是世界的灾难。这是一场公开的政治阴谋。特朗普政府是这场灾难的源头。幸运的是，中国并没有像1947年苏联那样被“铁幕演说”激怒，不想以一场新冷战的方式寻求回击美国。

据报道，此次“拒绝新冷战”倡议的发起人之一、前英国伦敦商业与政策署署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义（John Ross）提到，在过去的几十年里，美国是唯一一个公开发动大规模侵略战争的国家，给全世界带来了灾难。美国在联合国协议框架之外实施单方面制裁，扰乱了国际秩序。对中国发动战争的威胁将是一场难以想象的灾难。他强调，新冷战是一种对人类的威胁，全世界要反对“新冷战”，并在共同抗击疫情、反对战争、应对气候变化、反对任何形式的种族主义、共同促进经济和平发展等更加团结和努力。

《终止于开始：苏维埃的崩溃》作者马丁内斯（Carlos Martinez）认为，中国崛起不应被视为威胁；中国跻身技术先进国家行列，帮助数亿人摆脱贫困，值得赞扬。大国之间的和平共处、互利共赢不仅是可能的而且是必须的。

与会学者还发表了《任何针对中国的新冷战都违背人类利益》共同声明，声明并陆续得到包括退役的美国国防部前官员与欧洲左翼政党领袖等的联名签署。

声明中写道：“我们注意到美国政府针对中国的言行越来越激进。这对世界和平构成威胁，是人类应对气候变化、控制疫情、反抗种族歧视等极为严重的共同问题，以及阻碍经济发展的障碍。因此，我们认为，任何形式的新冷战都将完全违背人类的利益。与此相反，我们支持全球进行最大限度的合作，以应对我们作为一个物种所面临的巨大挑战。”

联署者在声明中呼吁美国摒弃冷战思维，摒弃其正在采取的对世界和平构成重大威胁的其他动作，例如退出《中程核力量条约》、《巴黎气候变化协定》以及不断从联合国机构退群。美国也应停止施压其他国家支持其采取这种危险的立场。

他们表示，支持中美在相互对话的基础上建立关系。