路透将中国经济增速预估上修至2.2%：中美关系仍是不稳定因素

路透最新调查结果显示，后疫情时代的中国经济将稳步复苏，超预期的二季度表现令分析师纷纷上调全年预估，中值升至2.2%，其中三四季度分别为5.2%和6.1%；明年增速则较前次预测有所下修，预计为增长8%，四个季度增速逐月下降，其中一季度或高达17.4%。

据路透社报道，对逾30家机构的调查显示，今明两年的CPI通胀率预计为2.7%和2%，均较前次预估的3.3%和2.2%下调。

而随着经济逐步恢复，政策宽松力度也在减弱。受访机构并普遍预计央行三季度会将一年期LPR（贷款市场报价利率）下调10基点至3.75%，此后至明年均保持不变；一年期定存利率则继续持稳于1.5%。

而在前次调查中，三季度的LPR预估在3.6%，此后不变；一年期定存基准利率预计在三季度会降至1.25%

瑞银经济学家汪涛在报告中写道，将今年增速预测从此前的1.5%上调至2.5%，这是“考虑到大部分国内经济活动已基本恢复常态，三四季度GDP环比增长势头应会减弱，不过整体经济仍有望进一步回暖（假设国内疫情不会再次大规模爆发）。”

中国银行研究院、交通银行金融研究中心、中国国家信息中心首席经济师祝宝良此前对今年经济做出的预测均为2.5%。

汪涛指出，虽然二季度整体经济大幅反弹，但鉴于经济活动仍未完全恢复常态、劳动力市场依然承压，即将召开的政治局会议预计仍会维持目前宏观政策的宽松基调，以支持下半年经济的复苏。不过，二季度经济的强劲反弹可能降低了政府短期内加码政策宽松的可能性。

她认为，年内下调存款基准利率的可能性很低。央行可能仍会在年内进行定向降准（规模相当于全面降准25个基点），还会在年内下调中期借贷便利（MLF）利率至多五至10个基点（此前预测为下调10至20个基点）。

野村经济学家陆挺认为，进入下半年，随着一系列不利因素的出现，中国经济复苏的步伐预计放缓。这其中包括：出于防疫而保持社交距离不利于需求恢复；中国加码刺激政策的意愿不强；中美紧张关系升级将冲击相关出口和制造业投资等。

瑞银的汪涛也指出，预测所面临最大的下行风险来自全球及/或国内疫情再次爆发；此外，中美关系紧张态势升级（包括美国收紧对华科技出口限制等）、供应链存在脱钩压力，以及企业利润前景疲弱，这些因素可能会拖累企业资本开支意愿，令贸易和制造业活动承压。

植信投资研究院首席经济学家连平对今年经济更为乐观，认为整体经济运行的“V型”反弹之势已确立，下半年的表现会更加优于上半年，预计三四季度GDP为7.0%和7.8%，全年GDP增长3.3%左右。

但他们也指出，在世界经济整体陷入衰退的背景下，美国经济可能成为下半年最大的不确定性，是中国出口最大的不确定性，劳动密集型产品出口对出口整体可能形成持续性的拖累，下半年出口可能继续回升，但依然存在一定变数。

该调查进行时中美摩擦尚未明显升级。美国之后限中国72小时内关闭驻中国休斯敦总领馆，中国周五以撤销美国驻成都总领馆作为反击；已有不少分析人士提出，中美关系紧张态势或令贸易和制造业承压。