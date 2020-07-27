权重股台积电和外资助力 台湾股市创历史新高

在中国大陆和香港股市还在疫情二次爆发的担忧与经济复苏的乐观之间起伏的时候，台湾股市已越过历史新高的门槛。投顾法人认为，30年前市场规模、结构、内外资比、本益比等条件都大不同，台股应不会严重泡沫化。

据彭博社报道，在权重股台积电的带动下，台股指数今日（27日）最大升3.1%，报1万2686.36点，冲向历史收盘新高，此前台股收盘最高为1990年2月创下的1万2495.34点；上周五台股在盘中短暂站上该点位后回落。

受疫情在全球蔓延的影响，台股曾于3月中旬进入熊市，当前距离年内低点已经反弹超过40%。

占台股指数权重超过四分之一的台积电今日一度涨停，股价刷新1994年上市以来高点。台湾《工商时报》未说明消息来源报道称，英特尔与台积电达成协议，预订了台积电明年18万片6纳米芯片；且得益于英特尔和AMD的订单，台积电2021年上半年先进制程产能将维持满载。

随着公司亮眼的业绩表现，台积电股价已从3月的年内低位拉升逾70%。

得益于电子产品的出口需求，台湾上个月外销订单同比增长6.5%，创下2018年8月以来的最高增长，也优于分析师预估的年增1.2%。台湾经济部新闻稿指出，6月远距商机延续，5G通讯、高效能运算加速发展，有助资讯通信产品及电子产品接单维持高档，传统货品出口也减幅收敛。

彭博数据显示，7月份以来外资净流入台股约8.5亿美元（11.73亿新元），亚洲其他股市则多数呈净流出态势。

另据联合报报道，投顾法人认为，30年前市场规模、结构、内外资比、本益比等条件都大不同，台股应不会严重泡沫化，但仍要居高思危，留意市场资金获利了结的撤出讯号。

国泰证期顾问处协理简伯仪分析说，台股资金行情丰沛，但从基本面的角度观察，目前已和股价脱钩，有超涨状况，但不可否认资金行情仍是持续，看不出偏空迹象；但突破12682点再创历史新高后能否守稳，还要持续观察，也须留意“资金行情来得快、去得也快”的现象。

兆丰国际投顾协理黄国伟则认为，台股指数虽创高，但是因疫情干扰，企业整体获利是衰退的，也导致目前台股本益比和净值比非常高，会让投资人有“居高思危”的风险意识。

他指出，台股现在和30年前的条件和结构大不相同，第一，30年前是由金融股发动，这一次是以电子股，且以台积电为首，权重占比高达约20%；第二，30年前的上市公司大概只有现在的五分之一，容易齐涨齐跌、雨露均沾，而这次指数虽然突破历史高点，可能有一半股票没有明显感受。

第三，目前台股受外资加码大涨，资金行情汹涌丰沛，30年前股市90%以内资为主，且几乎是散户占大宗，但换算通膨与币值，当时的资金效应也不输今日。

至于市场担忧，突破12682点再创历史新高点后，台股是否会卖压出笼，甚至出现30年前的“泡沫化”危机。黄国伟认为应不会那么严重，因为当时台股本益比和股价净值比都比现在高很多，很多基期也不一样；但比较近10年的台股走势，目前本益比确实处于偏高水位，确实应该警觉往上空间有限。