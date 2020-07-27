香港中联办批有人对大陆医护人员充满傲慢偏见

香港中联办指出，中国中央政府将随时应特区政府请求提供一切必要的支持，并批评有人质疑“相关做法不符合本港法例和专业守则”“内地医护人员无法以英文沟通”，对大陆同业充满傲慢和偏见。

香港《星岛日报》报道，香港中联办批评的对象包括香港医学会会长蔡坚。香港立场新闻23日曾报道，蔡坚在一个记者会上说，经过训练的香港医生都曾在香港医管局工作，无论在病历、药物等方面都是以英文与其他医生沟通，而大陆医护人员则是说普通话及写简体字，并担心他们一旦赴港会造成混乱。

中联办昨天（26日）在官网上说，中央政府重视近期香港冠病疫情高发，也高度关心香港人的生命安全和身体健康。

中联办发言人提到，疫情发生以来，中央协调了大批口罩和其他防疫物资来港，全力保障民生物资供应，缓解香港燃眉之急，并大力协助滞留大陆和国外的港人返港。

为了应对香港疫情大幅反弹，发言人指出，中央明确表示将支持香港提高核酸检测能力、协助建设“方舱医院”等。“只要特区方面有需要，中央将在医用物资、医疗设施设备等方面提供大力援助。”

发言人提到，中央政府将继续密切关注香港的疫情发展，与特区政府保持紧密沟通，视特区需要进一步提供一切必要的支持和协助。

中联办也指责香港少数人“置广大市民生命安危不顾，抛出各式各样奇谈怪论，令人感到震惊与不耻”，并说有人罔顾香港医疗体系和前线医护人员承受的巨大压力，“谎称‘本港医疗资源和人手充足，无需内地支援’，这显然是别有用心地自欺欺人”。

对于有人指“内地医疗团队会把港人基因样本送往内地”“内地机构的诊断中心可能播疫”，中联办斥责这种说法是造谣构陷。

中联办说：“在一些人的眼里，广大市民生命健康并不重要，制造政治区隔和保护一己私利才最重要。”