汇丰否认构陷华为：没有鼓动美国展开调查

汇丰控股（HSBC）就华为首席财务官孟晚舟一案回应指，公司没有“构陷”华为，没有鼓动美国对华为展开调查。

据彭博社报道，这家英国银行就华为的诉讼于周六（25日）首次公开发表评论，称对华为没有任何恶意，也从未“设置陷阱诱捕华为”。该行称，向美国司法部提供的材料是应其官方正式要求而提供的。

该行声明：“在回应美国司法部信息要求时，汇丰仅是提供事实性信息，汇丰没有‘编造’证据或者‘隐瞒’事实，也不会歪曲事实或为了公司利益伤害任何客户。”

目前，华为试图阻止美国将其首席财务官孟晚舟从加拿大引渡、并以涉嫌违反美国对伊朗制裁为由对她进行审判，汇丰被卷入了其中。

汇丰发表声明前，中国的《人民日报》上周五发表评论文章，称汇丰向美国主动“递刀”，捏造有关华为的证据，导致孟晚舟被捕。

同一天，中国银行业监管机构批准了汇丰关闭深圳，即华为总部所在地的一家支行的申请。汇丰表示，此举是其例行审查和优化服务渠道工作的一部分。关闭这家支行后，汇丰在深圳仍有11个网点。

上周，新证据提交法庭后，汇丰进一步被暴露在聚光灯下。《The Global and Mail》报道，根据周四递交给加拿大法院的文件，孟晚舟的律师辩称，2013年一次香港会议上孟晚舟向汇丰人员演示的文稿中，部分关键内容被美国方面略去，从而误导了加拿大当局。

报道称，由于略去了上述内容，造成了孟晚舟没有充分解释华为伊朗业务的印象。美国宣称孟晚舟欺骗了包括汇丰在内的银行，促使其清算了数百万美元的交易，进而违反制裁。

《The Globe and Mail》报道，孟晚舟的律师以美方文件省略的两页幻灯片为由，称她实际上对伊朗业务公开透明。

美国与中国关系日渐紧张的背景下，总部在伦敦的汇丰可谓如履薄冰。该行先前出面对备受争议的香港国安法表示支持。