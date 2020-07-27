杀妻抛尸化粪池的浙江男子或涉另一命案 警方已重启调查

涉嫌杀害妻子并将尸首抛入化粪池的中国浙江男子许国利，可能涉及18年前另一宗命案，警方已就此案重新调查。

据中国新闻周刊报道，许国利被警方认定为“杭州女子失踪案”重要嫌疑人后，另一桩悬案被提起：刘小祥的姐姐、也就是许国利前妻的闺蜜刘女士，其16岁的女儿楼某洁，在2002年于家中被杀，一直未找到凶手。

得知许国利是妻子来惠利遇害的重要嫌犯后，刘女士联想到自己女儿的案子。当天中午午饭后，她与朋友上街购物，家中只有女儿一人，晚上回到家后，发现女儿躺在卫生间的地板上，已经死亡。女儿脖子右侧处有一道口子，而当时的房间门窗均无破损痕迹。

据刘女士回忆，当年警方调查的时候，有一位目击者，即五楼的一位住户称，当天见到刘女士家中走出一位男性，身高一米七多一点，身材较瘦。

警方调查过与刘女士家庭有过矛盾的嫌疑人，但未找到凶手，自此这起凶案成为一桩悬案。楼某洁遇害五天后，遗体火化。葬礼那天，许国利前往出席，还为楼某洁买了寿衣。

有网友发帖提起这桩18年前的旧案，怀疑许国利染指此案。

刘女士告诉记者，她怀疑许国利与自己女儿遇害有关，希望警方能调查这种可能性，现在该案正在重新调查。

此前据《新京报》和中国央视报道，杭州市公安局25日通报，许国利初步交代，其因家庭生活矛盾对妻子来某某产生不满，于7月5日凌晨，在家中趁来某某熟睡之际将其杀害，分尸后分散抛弃。