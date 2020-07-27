受中美关系恶化提振 金价创纪录高位

国际金价周一（27日）触及纪录高位，因中美互关领事馆令投资者惶恐，提升了避险资产的吸引力，不过由于科技股涨势支撑部分亚股，市场情绪喜忧参半。

据路透社报道，国际金价上涨1.0%至每盎司1920.9美元（2650.27新元）的纪录高位，超过了2011年9月创下的最高位，因美中关系紧张增加了避险资产的吸引力，尤其是那些与任何特定国家无关的避险资产。

全球许多央行自疫情以来实施的大规模货币宽松也提振金价。

一些投资者担心，这种前所未有的印钞速度最终可能导致通胀。

MSCI明晟亚太地区指数涨1.3%，亚洲按市值计第三大企业台积电涨近10%。中国股市继上周尾段大跌后，周一勉力上涨，也抚慰市场人气。沪深300指数（CSI300）涨0.5%。

标普500期指在震荡交投中最新上涨0.4%。日本股市日经指数.N225则跌0.5%，日本股市经长周末后恢复交易，正跟进上周尾段全球股市的行情补贬。

全球股市上周失去动能，因此前美国下令中国驻休斯敦总领馆关闭，促使北京采取反制，也下令关闭美国驻成都总领事馆。

美国国务卿蓬佩奥在周四的一次演讲中再次将矛头对准了中国，并表示，美国的盟友必须采取“更有创意且更坚决的方式”，向中共施压，要求其改变行为方式。

三菱日联证券（Mitsubishi Securities）的首席投资策略师富士纪广（Norihiro Fujito）分析说：“美国总统特朗普曾表示中国国家主席习近平是一位伟大的领导人。但现在蓬佩奥的措辞变得如此激进，以至于市场开始担心局势会进一步升级。”