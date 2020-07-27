印媒：中印已在三个地区脱离接触

印度媒体报道，中印军方已经在三个地区完成脱离接触。

据《环球时报》报道，《印度斯坦时报》（Hindustan Times）26日援引消息人士的话说，中印双方外交和军事层面的对话正在进行，双方部队已经在加勒万河谷（Galwan Valley）、基阿姆温泉（Hot Springs）以及高格拉（Gogra）这三个地区完成脱离接触。

报道称，中印上周五举行边境事务磋商和协调机制会议。印度外交部会后发表的声明称，双方共同审查了中印边境地区局势及两军在西部实控线脱离接触的进程。双方一致认为，应按照双边协议和协定，尽早实现完全脱离接触，以使局势降温并全面恢复边境地区和平与安宁。

印方匿名知情人士透露，印方在此次会议中向中方传达了“强烈信息”，已要求中方履行在双方实控线沿线全部对峙地点撤军的承诺。

《印度时报》（The Times of India）26日报道，中印下一轮军长级会谈将于下周举行，以推进班公湖等地区陷入停滞的军队脱离接触进程，同时讨论恢复列城东部战略要地德普桑平原的原状。

印度陆军北方司令部司令乔希中将26日在接受《今日印度报》（India Today）采访时说，正在进行一切努力恢复4月中旬之前的原状，但是脱离接触的过程很复杂，需要当地的指挥官核实。他还强调，国家的领土完整是不容协商的，印度随时准备应对任何可能发生的情况。