黄之峰回应选举主任质疑：反对国安法但不反对香港维护国安的宪制责任

宣布参选9月的香港立法会九龙东选区的前众志秘书长黄之锋收到选举主任的质询，黄之峰回复说，自己反对《香港国安法》，但并不反对香港根据《基本法》在“一国两制”和高度自治下履行维护国家安全的宪制责任。

据香港01报道，黄之锋26日收到九龙东选举主任蔡敏君的质询，其中涉及黄之峰关于民主自决、请求外国制裁香港、反对《香港国安法》等立场。蔡敏君的信件长达五页，另有10项附件，共七条问题，数量冠绝一众民主派参选人收到的质询问题数目。

立法会选举提名期本周踏入第二周，至少九名民主派参选人收到选举主任来函提问，包括曾访美的香港公民党党魁杨岳桥、香港民主派人士刘颕匡等，选举主任要求他们回答是否继续要求美国制裁香港、反对《香港国安法》和效忠特区等问题。

黄之锋今日（27日）提交约3000字、共分28点的书面回复。他表示，反对现行《香港国安法》，但并不反对香港特区根据《基本法》在“一国两制”、高度自治方针下履行维护国家安全的宪制责任。

他又指，外国政府对港政策是别国内政，他没有能力及意图影响他人对港府的态度，其无能力亦无意图借助外国力量对中国及或香港施加压力，亦无意请求外国落实对港制裁措施。

黄之锋在面簿发文批评说，选举主任先入为主指控他借助外国力量，像是为自己罗织违反国安法的罪名，多于核实参选资格。黄之锋形容，自己像是被国安公署邀约录取书面供词，而非单纯争辩提名是否有效。

他写道：“绝不排除这份答辩文件，将会成为日后国安审查的关键。”