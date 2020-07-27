财富中国500强出炉 新经济企业崭露头角

财富中文网周一（27日）发布2020年《财富》中国500强排行榜，考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就，传统产业依旧占据前列，但新经济企业也崭露头角。

据路透社报道，中国石化（Sinopec ）、中国石油天然气集团（CNPC）和中国建筑的三甲位置不变，京东和阿里巴巴的排名也均有提升，京东排名升至第13位，阿里巴巴则名列第18位。中国平安在中国500强中继续排第四，仍是非国有企业第一位。

从行业看，随着部分头部互联网服务公司逐步盈利，榜单上该行业创造的净利润同比增长超过三倍。2019年是“新基建”元年，但因其在固定资产投资中的绝对占比较低，“老基建”仍发挥着不可或缺的作用。

此次《财富》中国500强榜单中，“老基建”的相关行业基建、建筑、电力、工程机械、港口、物流的收入总额达8.6万亿元人民币（1.69万亿新元），按年增长17.7%，该行业仍是经济稳定增长的重要支柱之一。

今年上榜和重新上榜的公司共有39家，其中拼多多首次上榜，并以301亿元的总收入排名第321位。另一家新上榜的互联网公司是欢聚集团，以约256亿元的营收名列榜单第359位。此外，新晋上榜公司还包括从事地产投资和管理的大悦城，以及有“非洲智能手机之王”之称的深圳传音。

在盈利能力方面，与去年情况相同，最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外，仍是阿里巴巴、中国移动和腾讯控股。这10家公司在去年的总利润约为1.7万亿元，接近全部上榜公司利润总和的40%。

这份榜单由《财富》与中金公司财富管理部合作编制，今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币，较去年增长11%；净利润达到4.2万亿元，较去年增长超16%。榜上500家上市公司的收入总和超过了中国当年GDP的一半。