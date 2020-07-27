香港推出股票指数追踪中国科技巨头 分析师看好长期表现

一项以中国科技巨头为主体的指数今日（27日）登场，将令投资者更好地掌握它们在香港股市日益强大的主导地位。

据彭博社报道，恒生科技指数追踪经筛选后最大30家在香港上市的科技企业，包含腾讯控股、阿里巴巴、美团点评和小米集团等公司。该指数周一盘初一度上涨2.2%后走低；截至上午交易结束，跌1.1%，报6,784.65点，恒生指数跌0.1%。根据恒生指数有限公司的回测计算，恒生科技指数于2019年全年及2020年上半年的回报分别高达36.2%及35.3%。

在这项指数推出之际，包括阿里巴巴麾下的蚂蚁集团等更多中国科技公司将在港股挂牌，此前网易和京东业已在香港敲钟上市。随着中美紧张关系加剧，中资公司进入美国资本市场的能力或受限制，选择离家更近的地方融资上市变得更有吸引力。

丰盛金融集团资产管理部董事黄国英分析，更长远来看，“恒生科技指数仍有机会回升，ATM（阿里、腾讯和美团）还是值得买”，因为这几家受中美关系影响相对较小，且与小型公司相比，大型公司市场份额有望提升，股价仍有向上空间。

他还指出，3月份以来，受香港地产和银行等旧经济股拖累，恒指是全球表现最差的指数之一；但是新经济股表现很好，因此香港科技指数的推出有助于一般投资者感受新经济股氛围。“如果没有科技指数，一般人可能无法感受到香港一半股票在牛市，一半股票在熊市，”他说，且科技指数推出后，期指等相应的衍生工具可能也会推出，有利于投资者的持仓调整和投资便利。

花旗Pierre Lau等分析师在报告中也称，恒生科技指数将吸引投资者投资其他香港科技股，促进与指数挂钩的基金和衍生品的发行，以及提振香港交易所的营业额。港交所今年以来上涨逾40％，在恒生指数中涨幅最大。

黄国英认为，恒生科技指数目前成份股数量比较少，且头五家集中度较高、占比达到40%，随着更多中概股回归，成份股数量如果能够扩大到100家左右、头几家集中度如果能下降一些，发展会更好。