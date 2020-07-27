民调：蔡英文支持率依旧高达58.6%

台湾民意基金会今日（27日）公布的最新民调报告显示，台湾总统蔡英文的声望近两个月出现下滑，但蜜月期仍持续，对其满意的受访者占比高达58.6%。

据《自由时报》报道，受访的58.6%民众赞同蔡英文处理大事的方式、34.4%不赞同；59.6%的受访者满意台湾行政院长苏贞昌内阁施政表现、35.3%不满意。

民调报告指出，此次调查结果与上月民调结果相比，蔡英文的赞同者减少2.1%、不赞同者略增2.5%；满意苏内阁整体施政表现的占比则略减1.2%，不满意者略增2.3%，没有大的改变。

民调报告分析，过去一个月对蔡英文而言很难说是一个好的月份，国军汉光演习事故频传，官兵多人死伤；监察院副院长提名黄健庭被多方反对；监察院长提名陈菊也受到阻挠，农田水利会改制的传统支持者大反弹等。这些事件对蔡英文声望或皆有损伤，但目前还看不出来，或许负面效应下一个月才能显现出来。

民调报告指出，除此之外，台湾防疫表现依旧亮丽、政局相对稳定。在外部因素方面，香港情势危急、两岸关系持续紧张、中美关系急剧恶化，台湾人普遍有外部危机意识，这有助于推升巩固领导中心效应。

本次调查由台湾民意基金会董事长游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金会委托，主要负责抽样设计、电话访谈与统计分析。访问期间是2020年7月20日至22日三天；有效样本1076人。