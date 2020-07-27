疫情打击私企招聘 中国国企扩大招聘保就业

在创纪录新高的毕业生加入求职大军之际，中国数千家国有企业、地方政府和事业单位正在扩大招聘规模，对受到疫情打击的就业市场施以援手。

据路透社报道，今年中国约有870万名毕业生，比去年多出近50万。由于私企放缓招聘，他们的未来充满不确定性。

毕业生通常在6月或7月加入劳动力大军，政府官员曾表示他们面临着“严峻”的就业形势。根据BOSS直聘研究院的数据，在最近的毕业前春季招聘季，可供毕业生选择的职位同比下降了22%。

中国第二季GDP恢复增长，但调查显示，20岁至24岁大学毕业生的失业率是总人口失业率的三倍以上，大学毕业生6月失业率升至19.3%，较5月上升2.1个百分点。

在中国，保证年轻人的就业稳定一直是一个政治问题。中国国家主席习近平正在敦促加大招聘力度。国有企业、地方政府和公共机构，即“体制内”单位正在响应习近平的要求。

石油巨头中国石化2020年招聘人数增长了一倍以上，额外为应届毕业生提供3500个岗位。河南省国有企业被告知扩大招聘，并至少把一半新岗位预留给毕业生。

政府加大鼓励年轻人到中国欠发达地区工作的计划：2020年高校毕业生到基层从事扶贫等“三支一扶”工作，比2019年增加5000名。

在竞争激烈的公务员考试，录取的毕业生将比2019年增加数千人。湖北省扩张名额增加了40%以上，内蒙扩招幅度接近400%。

牛津经济研究院（Oxford Economics）的奎伊斯（Louis Kuijs）分析：“显然，这种举措与中国国有企业完全属于商业运作的观点背道而驰。”他说，在某些行业准入方面享有特权的国有企业，有时要承担“特殊责任”。

由于80%的城市就业岗位是由中国私企提供，直接吸收劳动力的措施还是有限，但研究咨询公司Trivium China的合伙人波克（Andrew Polk）说，国企也被告知要及时支付小微企业的费用和降低它们的成本，来间接帮助就业。

波克认为，尽管需求没有跟上，但中国疫情期间的经济复苏以供应为导向，国企发挥了关键的推动作用。