黄靖：对学生被美国当局逮捕感到高兴

（早报讯）为中国情报部门收集情报而在美国认罪新加坡籍男子的前导师李光耀公共政策学院特聘讲座教授、亚洲与全球化研究所所长黄靖表示，他对前学生被美国当局逮捕“感到高兴”。

据报道，新加坡籍的杨俊伟（译音，Dickson Yeo Jun Wei，39岁）上周五（24日）向美国法院认罪，承认在2015年至2019年间，在美国从事非法“外国代理人”活动。

杨俊伟是新加坡国立大学李光耀公共政策学院的一名博士生。国大中东研究所主席比拉哈里日前表示，杨俊伟在2015年入学后，其导师包括之前被指试图影响新加坡舆论的“外国代理人”而被驱逐出境的李光耀公共政策学院特聘讲座教授、亚洲与全球化研究所所长黄靖。

彭博社报道，黄靖证实他几年前曾担任杨俊伟的导师，而当时两人都在李光耀公共政策学院求学和任职。

对于学生为中国情报部门收集情报在美国认罪，目前担任北京语言文化大学国家与地区研究所的特聘教授兼系主任黄靖说：“我真的很惊讶，但很高兴他被抓了。”

黄靖说：“他给我的印象是既害羞又谦虚。但他也渴望出头……那种自我重要感。在那之后，我对他的印象并不多。”

当被问及中国是否经常利用学生从国外收集信息时，黄靖表示他对此类案件不熟悉。他说：“所有这些都必须暗中进行……我不认为这些是公开的案件。因此，对于像我这样的学者来说，我并不了解那样的事情。”

据报道，黄靖在2017年被我国内政部指是一名试图影响本地舆论的外国代理人（agent of influence），并参与损害新加坡国家利益的活动。内政部指出，黄靖利用他在李光耀公共政策学院的职位，有意识在暗地里推进另一个国家的议程，与外国情报人员接触与合作对新加坡造成损害。

黄靖夫妇的本地永久居留权被取消，两人永久被禁入境新加坡。