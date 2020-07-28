香港前金管局总裁称美元替代品终会出现

香港行政会议成员、前金管局总裁任志刚昨天称，由冠病疫情以及美联储和其他央行继续量化宽松所引发的第三次金融危机正在酝酿，而他对于香港的联系汇率制度充满信心，更需担心的是美元大幅下跌，并认为美元替代品终会出现。

据路透社报道，任志刚指出，现在面对的危机是由于疫情引发经济突然停摆，这有别于1997年和2008年的两次金融危机，它并非出于破产或资金枯竭。

他说：“现在这个危机不容易处理，明显地，这是因为之前两次金融危机带来的问题尚未解决，世界各地仍有大量游走的资金，国际资本仍然相当波动、具恶意和庞大，有问题的文化仍然存在。”

他并指出：“尤其是当美联储和其他央行继续采取量化宽松政策，向经济注入更多资金的时候，这个问题相当严重，我不想预测可能发生的情况，但我担心第三次金融危机可能已经在酝酿当中。”

至于香港，任志刚认为，香港已经累积了颇多储备，尤其是财政储备，因而可以推出一份接近10%GDP的赤字预算，利用扩张性的财政政策去支撑经济。

“如果你问我是否支持量化宽松或负利率，我会说不，我支持遵从多一点财政政策的纪律，储蓄多一点钱，避免入不敷支。”

他指出，量化宽松明显有副作用，透过制造大量银根，从而将利率推到非常低的水平，显然会令收入和财富的两极化更趋严重，并造成资产价格上涨，政策制定者必须认清这些副作用。

现年71岁的任志刚是香港金管局于1993年成立时的首任总裁，至2009年退休。他于1983年参与制定联系汇率制度。

对于联系汇率制度的看法，任志刚说，不担心港元与美元挂钩这个安排，他更担心的是，美国可能会在金融环节采取某些针对中国甚至香港的行动，这确实很不明智。

“他们（美国）正在采取某些行动，破坏美元作为国际交易媒介和财富储备的角色，如果他们这样做的话，就等如搬起石头砸自己的脚。”他强调，“我实际上更担心的是美元大幅下跌，而不是港元承受贬值的压力，我对联系汇率制度充满信心，对此亳无疑问。”

任志刚指出，联汇制度其实是关乎到信心，香港整体社会的信心，还包括国际的信心，而信心是建基于事实之上，香港拥有庞大的外汇储备，亦有一个非常稳健的制度、非常透明的制度，信心就是这样经过许多年而建立起来。

“如果我们想要固定汇率，就选择美元为挂钩货币，因为两大因素并没有太大变化，我们仍然是一个非常外向型的经济体，而且美元的地位也不会明天就消失。”

但他认为，美元的替代品会出现，这个替代品的启发，只是时间问题。

他指出，美国耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利亚洲区前主席罗奇（Stephen Roach）最近的两篇文章希望大家留心美元失去现有地位的可能性，但很多人迅速以“TINA”（There Is No Alternative，没有替代品）论反驳。

“这是真的，目前仍然没有替代品，可以维持多久？我不知道，如果我是罗奇，我会说受到AWE（Alernative Will Emerge，替代品终会出现）的启发，这只是时间问题。”

对于人民币国际化，任志刚认为，香港在这方面扮演着一个角色，透过香港的资本市场，香港是实质上可以将境外市场的人民币国际化进程带进一个新的空间。

“如果我是有意投资中国概念股票的外国投资者，而可以让我在考虑承受货币风险时，从港元和人民币之中任选其一的话，我可能会选择人民币而不是港元，我认为这是一件应该推动的事。”



