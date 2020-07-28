销毁台宗教书？大陆国台办：保护合法查处非法

中国大陆国务院台湾事务办公室回应大陆销毁宗教书籍的报道说，该说法和事实不符，大陆依法保护合法出版的宗教书籍，不过也查处非法出版和印刷的出版物。

据新华社报道，国台办发言人朱凤莲27日被问及，有传言称大陆最近销毁包括台湾宗教团体出版的佛书，台湾的大陆委员会称这对两岸关系毫无帮助，对此国台办有何评论？

朱凤莲回复说，有关说法与事实不符。大陆保障公民的宗教信仰自由；保护合法出版的宗教书籍，保护台湾宗教界人士的著作在大陆出版发行。

不过她补充说，大陆同时依法查处非法出版和印刷的出版物。

朱凤莲表示，多年来，台湾宗教界人士或团体的著作在大陆依法出版发行是顺畅的。国台办将继续支持两岸宗教文化交流，推动两岸关系和平发展。

有台湾媒体21日引用长期关注大陆人权问题的网路杂志寒冬（Bitter Winter）报导说，山西、吉林等地的佛寺及佛教机构，5月起清查净空、证严、慧律等台湾知名佛教法师的著作，甚至加以销毁。

另外，对于陆委会称，近期有在陆就读的台生因疫情等原因想转学返台就读，但被大陆学校阻碍，朱凤莲应询说，据了解，大陆高校没有收到过台湾学生的转学申请。

朱凤莲表示，经过各方面艰苦卓绝的努力，大陆的疫情防控已取得重大成果，疫情得到有效控制。国台办一如既往重视关心台湾学生的健康、学习和生活。目前在大陆就读的台湾学生无一人感染，各方面情况稳定。