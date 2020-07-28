被美国控签证欺诈的中国人首次出庭应讯

被控签证欺诈的中国军人唐娟昨日（27日）以视频形式首次出庭，其初审（preliminary hearing）定于8月10日。

据美国之音报道，法庭指定律师为其辩护。在美国各级法院系统，如果刑事被告没有钱请律师，法庭为其指定律师，被告不需付费。

加州东区法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）宣布，唐娟将被继续关押，因为她存在潜逃的可能，但她的律师可提出保释条件。唐娟的初审（preliminary hearing）定于8月10日。

唐娟6月26日被控签证欺诈，她涉嫌隐瞒军人身份以获得J-1访问学者签证，到加州大学戴维斯分校从事放射肿瘤学的研究工作。

本周早些时候公开的起诉书说，唐娟于2019年12月27日入境美国，持J-1访问学生签证。她在2019年10月28日左右申请签证时没有说明与中国军方的联系，在今年6月20日被联邦调查局问话时也矢口否认，但是公开信息以及对她住所的搜查结果显示，她是一名军人，受雇于中国人民解放军空军军医大学。

据联邦调查局称，唐娟在被问话和搜查后曾到中国驻旧金山领事馆寻求庇护。唐娟上星期五走出领事馆，随后被美国当局逮捕。

美国智库兰德公司国际防务问题高级研究员何天睦（Timothy Heath）认为，对唐娟的拘捕是美中关系日益紧张的一个不幸信号。这一动向表明，美国政府愿意对中国代理人采取比以往更严厉的打击。

除唐娟外，还有三名涉嫌签证欺诈的中国军方人员已被美国当局逮捕起诉，其中包括在加州大学旧金山分校（UCSF）进行科学研究的王欣。中国外交部发言人华春莹曾在记者会上谈到王欣的情况，她说：“据我所知，王欣只是心血管疾病方面的医生，我看不出来他怎么会危害美国国家利益或安全。”