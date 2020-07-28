据报外资银行关闭部分香港官员账户并退款

香港的一名高级官员说，在中美就香港问题关系日益紧张之际，港府高官和外国机构进行银行往来愈发困难。

据《金融时报》报道，香港行政会议召集人陈智思说，一间美国银行最近通知他，银行将关闭其账户并退还其钱款。陈智思拒绝说明银行的具体名称，但透露香港其他高级官员也面临类似的问题。

他告诉记者，如今美国银行不希望和“政治涉险人物”（politically exposed person）有任何关系，甚至汇丰银行也不想和自己有任何关联。

陈智思说：“他们给我发信，还还了我的钱，说非常感谢您，我们不想做生意，就这么简单。”他说：“我很确定不只是我一个人遇到这种情况，我甚至和政府公务员交流过，银行也不愿意和他们中的一些打交道。”

《金融时报》本周报道，在香港的美国和欧洲银行已经对其客户进行了紧急审计，以识别可能面临美国制裁的中港两地官员和企业。

路透社也于20日引述知情人士报道，瑞士信贷、汇丰等银行正在扩大审查客户政治和政府联系的范围，在调查过程中加入额外要求。报道称，如果有人被归类为“政治涉险人物”，他在使用银行服务时可能遇到更大的困难，或是完全无法使用，而这一限制将取决于银行所得到的他人财富来源或金融交易信息。

身为亚洲金融集团和亚洲保险有限公司总裁的陈智思说，虽然自己在美国银行的账户是在最近关闭的，但在《香港国安法》宣布前，这一问题已经越来越普遍。长期以来，银行一直采取严格的政策来应对政治上有风险的客户，但美国颁布的《香港自治法》将使银行在与当地官员打交道时更加谨慎。

律师们分析，在香港的外资银行需同时遵守美国的《香港自治法》和中国的《香港国安法》。陈智思说，在和银行家进行交流后得知，外资银行不仅在整理香港政府官员的清单，也在整理民主运动人士的客户清单。

前香港众志秘书长黄之峰透露，汇丰银行最近询问过自己新书销售的特许权使用费收入（royalty income），但自己的账户仍处于打开状态。