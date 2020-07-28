菲律宾总统：在南中国海问题上承担不起战争代价

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）表示，菲律宾在南中国海问题上承担不起战争的代价，争端只能诉诸外交努力。

据环球网报道，杜特尔特27日发表上任以来的第五次国情咨文。根据菲律宾总统府新闻部提供的讲话稿，杜特尔特当天表示，菲律宾应该“冷静下来”，南中国海争端只能诉诸外交努力，尝试在政治框架下解决，而非通过战争。中国拥有菲律宾无法匹敌的军事力量，菲律宾承担不起战争的代价。

他说：“也许其他菲律宾总统可以打仗，但我不能，我不会发动战争。”

菲律宾媒体ABS-CBN27日分析说，杜特尔特就任菲律宾总统以来，很大程度上搁置了与中国的南中国海争端，转而积极寻求扩大菲中贸易和吸引投资，这引发美国的担忧。报道引述杜特尔特27日国情咨文的内容称，尽管杜特尔特无意反对美国和中国，但他不赞成在菲律宾设立外国军事基地。

杜特尔特说：“如果在菲律宾设立军事基地，那么就要设立原子弹库，一旦打仗，会给菲律宾带来灭顶之灾。”菲律宾会努力维护自己在南中国海的权利，但是既不屈服，也不会当任何人的马前卒。

菲律宾InterAksyon新闻网27日报道，在杜特尔特开始发表国情咨文后，关键词“中国”就已进入菲律宾推特的热搜列表，部分菲律宾民众敦促杜特尔特在南中国海问题上“不再示弱”。

自2016年就任菲总统以来，杜特尔特在迄今为止的五次国情咨文中均提及南中国海。在2019年的国情咨文中，他甚至称中国的导弹“可以在七分钟内抵达马尼拉（Manila）”。

本月初，针对中国军队在南中国海西沙群岛的正常军事演习，菲律宾外长洛钦曾表态称，如果中国军演进入菲领土，菲方将给予包括外交及其他任何合适手段在内的最严厉回应。中国外交部发言人赵立坚当时表示，西沙群岛是中国的固有领土，不存在任何争议。中国军队在西沙群岛有关海域进行军事训练，是中国主权范围内的事，无可非议。

除南中国海问题外，杜特尔特还在国情咨文中重点谈及菲政府应对疫情、恢复社会经济的举措等内容。他表示，在执政的后两年，自己将更专注于环境保护。

在谈及疫情时，杜特尔特提及，自己数日前曾向中国领导人询问，如果中国获得了疫苗，是否可以尽快提供给菲律宾。杜特尔特说，由于政府及时采取措施，菲减少了130万到350万人的感染。政府目前仍在努力提高检测能力。

菲律宾卫生部27日公布的数据显示，菲律宾当天新增病例1657例，总确诊病例达到8万2040例，死亡总人数为1945人。