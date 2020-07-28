孟晚舟律师要求加拿大公布逮捕行动相关文件

华为首席财务官孟晚舟的代表律师周一（27日）在加拿大联邦法庭辩称，加拿大情报机构提供的有关孟晚舟于2018年12月被捕的经删减文件应予公布。

据路透社报道，孟晚舟的律师已要求加拿大政府提供更多与她被捕有关的文件，希望能够支持其关于加拿大当局在拘捕过程中滥用司法权力的主张。

法庭文件显示，在有关将孟晚舟引渡至美国的法庭审理过程中，情报机构提供的部分文件内容已被公布。加拿大安全情报局（CSIS）在日期为2018年12月1日的一份经删减文件中称，当时接到美国联邦调查局（FBI）通知，计划在孟晚舟当日稍晚抵达温哥华国际机场时将其逮捕。

被要求公布的文件内容是FBI与CSIS的沟通经过，并显示加拿大情报机构在逮捕孟晚舟的行动中发挥了多大作用。加拿大司法部长的代表律师已公布其中部分文件，但对其他文件宣称享有保密特权，称若公布完整的未删减文件将危及国家安全。

孟晚舟的律师则在提交的一份意见书中写道：“国安特权不应被用于掩盖滥用行为，另外，国安特权也不应被用于保护政府执法官员避免陷入尴尬境地。”

有关本案的闭门特别听证会将于周四在联邦法庭继续举行，期间代表加拿大政府的律师将提交经过删减的文件，由法庭批准的孟晚舟法律团队一名代表进行审阅，以协助法庭决定是否公开完整文件。