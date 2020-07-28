中国军博征文物 据悉拟重启抗美援朝纪念馆

中国人民革命军事博物馆22日公开向社会征集“抗美援朝文物实物照片影片”。香港媒体获悉，军博收集文物是为重启未对外公开展览的军博抗美援朝纪念馆，而且今年内地将举行大型活动，纪念中国志愿军抗美援朝。

据《明报》报道，军博在其微信公众号中发布的“征集启事”中写道：“今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。我们寻访那些隐没人海的志愿军英雄功臣模范，弘扬他（她）们的事迹，铭记他（她）们的奉献和牺牲精神，征集和收藏见证他们英雄模范事迹的文物实物、照片和影片”。

《明报》获悉，军博收集上述文献资料和文物是为重启年未对外公开展览的军博抗美援朝纪念馆，同时开放展览的还有位于辽宁丹东的抗美援朝纪念馆。

军博工作人员证实，重启后将是自2010年以来首次专题性公开展览，其展现文物将创历史之最。此外，位于辽宁丹东的抗美援朝纪念馆也已于去年开始闭馆筹备，消息人士称，其将会同军博的抗美援朝馆同时开放。

军博抗美援朝纪念馆始建于1995年，经过2000年到2010年间断性地的对外展出后，便一直处于闭馆状态。军博原有关负责人去年曾告诉记者，当时闭馆的决定是基于对中美关系影响的考量。

另据消息人士透露，中国政府今年10月将举行大型活动以纪念抗美援朝70周年，预案倾向于邀请多国领导人参加，甚至会对近年来移交的志愿军遗骨举行公祭活动。不过，相关活动暂未定案。

在军博征集文物之前，中国政府宣布将在今年10月颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章，广电总局（国家广播电视总局）亦召开全国广电系统电视电话会议，要求弘扬抗战和抗美援朝精神。

《明报》获悉，央视将以长津湖、上甘岭、铁原阻击战等多个著名战役为背景，申请拍摄六集大型纪录片，以纪念抗美援朝70周年。消息人士称，该申请已获中央军委批示，已在筹备拍摄，这与此前中国政府为避免中美关系恶化而低调处理抗美援朝纪念活动的做法颇为不同。