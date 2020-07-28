胡春华：要确保粮食安全不出任何闪失

中国国务院副总理胡春华周一（27日）要求确保粮食播种面积和产量只增不减，确保国家粮食安全不出现任何闪失。

据路透社报道，胡春华在全国粮食安全省长责任制考核工作动员部署视频会议上的讲话指，粮食安全省长责任制是保障国家粮食安全的重要制度安排，各级政府要切实要全面加强耕地保护和用途管制，切实遏制耕地“非农化”乱象，防止过度“非粮化”特别是“非食物化”，坚决保住中华民族的“铁饭碗”。

他强调，要紮实做好粮食储备流通工作，抓好粮食收购，严格落实地方储备，增强应急供应能力。要强化对粮食安全的支持保障，加大对粮食生产的支持力度，加快粮食全产业链现代化建设，提高粮食安全保障能力和水平。

他要求全面促进粮食安全省长责任制落实，承担起保障本地区粮食安全的主体责任，要切实加强粮食生产，无论是主产区还是产销平衡区、主销区，都要确保粮食播种面积和产量只增不减，确保国家粮食安全不出现任何闪失。

中国储备粮管理集团有限公司（中储粮）7月12日通过官方微博发布公告，对于网曝黑龙江分公司旗下收储库点拍卖的储备玉米出现质量问题一事，中储粮已派出调查组赶赴当地开展有调查。此事亦引发外界对中国粮食安全的担忧。中国粮食产量2015年达6.6亿吨，之后连年稳定在6.5亿吨以上水平。