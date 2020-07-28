港立法会选举文宣较量 参选海报笑容不再

有香港媒体从众多已报名或即将报名的立法会主要参选人社交网专页留意到，有相当多的参选人在选举宣传照上“黑口黑面”、神色凝重，不露出笑容，较多人也采用阴暗颜色的背景。这与政治人物要展现出朝气、活力印象的传统做法有所不同，而这种情况在泛民主派中更为明显。

据香港01今天（28日）报道，民主派于去年区议会选举中，打出“五大诉求”、抗议警暴等重点议题，一举取得八成半议席。今年立法会选举，民主派则受到特区政府和北京全力反击，面对《香港国安法》的冲击、DQ（取消资格）阴霾，活动空间受到不同程度的挤压和收窄，从各个民主派系宣传照中可以显现出这种气氛的变化。

在香港民主、公民两大党在面簿专页的封面图片上，各参选人都板起脸孔。至于其他小党派，如民间人权阵线的岑子杰，以及人民力量的陈志全和谭得志，在宣传照中同样神色凝重。新民主同盟范国威的初选宣传照片，是少数露出笑容的一张。

抗争派与本土派的情况更加明显。由黄之锋、朱凯迪、何桂蓝等人组成的联盟，集体照中各人都没有露出笑容，全部神色凝重，背景也是较深沉的黑色，他们各自的宣传照有类似的情况。

建制派的情况则没那么明显，但同样有多人收起笑容。在民建联主席李慧琼的面簿专页里，李慧琼等四名有意参选的民建联成员在宣传照片中都收起笑容，一脸严肃，写着“反揽炒，救香港”。不过，李慧琼也在她的面簿专页有“微笑版”的个人人头照。

在现任立法会议员麦美娟的团队，以及叶刘淑仪团队的宣传图片中，每个人都展露笑容。

至于独立建制派，如参选九龙西的陈凯欣、打算参选新界西的何君尧，以及参选九龙东的谢伟俊，他们在宣传照中都露出微笑。

如果将部分参选人的宣传照与他们在2016年选举时的照片比较，他们在上一届选举时表现得十分轻松，例如民主派的朱凯迪、杨岳桥、胡志伟名单，建制派的李慧琼团队、周浩鼎团队等，在候选人简介宣传图片中都露出笑容。