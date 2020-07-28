市值两日大增720亿美元 台积电跻身全球十大股票

台湾积体电路制造公司（简称台积电，TSMC）在这两天的市值，增加了720亿美元（992.52亿新元），相当于整个高盛集团的市值。

据彭博社报道，台积电周二（28日）在台北股市一度上涨高达9.9％，延续惊艳涨势，使其成为全球第十大公司。目前这家芯片制造商的市值超过了4100亿美元，超越了美国巨头强生和Visa公司。台湾股票市场的日内股价涨跌幅上限为10％。

彭博社在报道中评论说，就台积电对台湾金融市场的影响力而言，怎么说都不为过。它占到当地基准股指的三分之一，它凭一己之力推动台湾证交所加权股价指数升破了维持了三十年的纪录。它的涨势吸引了外国资金流入台湾股市，从而增加了对本币的需求。台币周二上涨1％，达到2018年4月以来的最强水平。

英特尔公司上周警告其七纳米芯片进度落后于计划，可能将其生产外包，这成为对台积电股价的最新提振因素。鉴于台积电在半导体制造领域的全球领先地位以及其为世界上最大科技公司制造半导体的往绩，英特尔有望将新业务交给台积电。

台湾工商时报曾在未说明消息来源的情况下报道，英特尔与台积电达成协议，预订了台积电明年18万片六纳米芯片。此外，包括野村控股和瑞信集团在内的券商将台积电评级提高至买入。