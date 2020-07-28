中国上半年金价高企 消费量同比大降38.25%

中国黄金协会数据显示，今年上半年中国黄金产量170.07吨，黄金消费量323.29吨，同比分别下降5.87%和38.25%。

据路透社报道，刊登在协会官网的新闻稿称，虽然上半年黄金消费整体不理想，但金条金币的表现依然可圈可点，二季度金条金币销量仅小幅下降。此外，伴随着金价的上涨并持续高位运行，部分投资者在看到盈利空间后选择回购变现，黄金回购业务日趋火热，上半年黄金回购量同比增长162.88%。因受疫情防控和线下回购业务火爆影响，黄金线上回购业务量也明显增加。

新闻稿称：“受疫情蔓延引发的资本市场资金避险需求以及宽松货币政策引发的通货膨胀忧虑影响，黄金避险和抵御通货膨胀功能凸显，黄金交易量大幅上升，黄金ETF等投资产品受追捧。”

今年年初，全行业受疫情的影响，全国黄金累计产量较上一年大幅下降，但从二季度开始，随着国内疫情缓解、复工复产率的迅速提升以及国际黄金价格的快速上涨，中国国内黄金生产全面恢复正常。二季度国内黄金产量环比增长5.81%。

受疫情防控、经济增长放缓和金价上涨等多重因素影响，中国上半年黄金消费出现较大幅度下滑。但进入二季度以后，随着国内疫情防控态势持续好转和各项促消费政策的落地生效，黄金消费量持续回升，二季度黄金消费量同比降幅度较一季度收窄22个百分点。

现货金周二跳涨逾1%触及纪录新高，因美元疲软，且对出台更多刺激举措对抗疫情经济打击的预期，促使投资者涌向黄金。