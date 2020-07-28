中国首座大型氦气厂运营 减少进口氦气依赖

中国设立了第一座大型氦气厂。在该工厂工作的科学家说，中国在减少对进口氦气的依赖方面迈出了一步。

据香港《南华早报》今天（28日）报道，这座位于宁夏盐池县的氦气厂上周二（21日）开始运营。

科学家们说，他们正在天然气废料中提取氦气，且这可能成为中国大规模生产氦气的关键。

另据观察者网报道，氦气是一种重量轻且无色的惰性气体，在长征五号火箭中作为燃料的压送剂和增压剂，在焊接过程中保护金属，产生激光，或是创造制造计算机芯片所需的超净环境。

中国目前所使用的氦气几乎都来自于中国以外的地区，主要为美国，或是由美国拥有、在其他国家设立的设施。

中国科学院理化科技研究所23日在官网上发布声明宣布，由中科富海公司研发的LNG-BOG低温提氦装置，从液化天然气（LNG）闪蒸汽中提取出高纯氦气，并成功在宁夏盐池商业化运营，实现了大型低温制冷装备的全国产化，打破了国外技术壁垒。

声明提到，下一步将与相关部门、单位合作在国内全面推广该示范项目，形成液氦的规模化生产，缓解中国氦资源紧缺的局面。

参与这个项目的科学家预计，这座工厂的液态氦年产量将达到20吨，而中国每年的液态氦使用量超过4300吨。

氦气厂的成本低，意味着中国有可能会建造数百个类似的设施，从而实现液态氦“自力更生”。

报道称，要做到这一点，还需要中国官方的支持。一名不愿具名的科学家说：“投资不是问题，问题是政府是否想要这么做。”