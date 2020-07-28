腾讯提议买断搜狗并让其从美国退市

腾讯控股已提议通过一项21亿美元（28.95亿新元）的交易买断中国搜索引擎公司搜狗并将其私有化。

据彭博社报道，腾讯提议以每股9美元现金收购其尚未持有的搜狗美国存托股票（ADS），这较后者上周五收盘价溢价57%。在纽约市场，搜狗背后的另一互联网巨头搜狐的股价上涨了40%，创10年来的最大涨幅，而搜狗的涨幅也创下48%的纪录。

中国互联网公司正在探索在离本土更近的地方上市，因为之前一项在议美国法案威胁要通过加强信息公开要求以迫使它们从纽约退市。随着特朗普政府在多个领域加强针对北京方面的行动，落实的可能性日益增大。网络游戏公司畅游今年已被搜狐私有化，58同城也被一个私募财团以87亿美元买断。

搜狗在声明中称，它正在考虑这一收购要约；不过腾讯虽然只拥有搜狗约39.2%股份，但拥有占多数的投票权。2017年才上市的搜狗，是包括明星社交应用程序（app）微信在内的一系列腾讯产品的默认搜索引擎，并且正在进军人工智能领域。不过它仍然还落在长期领先的桌面搜索领头羊百度后面。

彭博社分析说，腾讯重返搜索引擎领域可能对中国领头羊百度构成挑战，并有助于抵御来自潜在市场进入者字节跳动和阿里巴巴的竞争。腾讯在2013年将搜索引擎搜搜卖给了搜狗。如果以每ADS 9美元的价格收购尚未持有的61%的搜狗股份，将花费超过20亿美元。

在阿里巴巴集团和京东的上市交易受到追捧之后，搜狗未来可能探索在香港上市。对于马云的蚂蚁集团之类的中国科技巨头来说，这已成为一条越来越有吸引力的路线；蚂蚁集团正在快速奔向可能是香港市场数年来最大的一宗IPO。

富瑞金融集团（Jefferies）分析师认为：“市场一直在预期更多公司寻求在香港进行第二上市，我们认为，搜狗和腾讯之间未来将在搜索和智能设备方面将有更大的协同效应。”