中国省份GDP排名榜出炉 长三角占总量四分之一

中国长三角地区在今年上半年GDP排行榜前十中占三席，长三角地区的三省一市（上海市和江苏、浙江、安徽三省）GDP总量占全国上半年GDP的24.2%。

据《国际金融报》报道，根据梳理，在今年上半年GDP排行榜前10中，长三角占据三席。三省一市GDP总量达11万717.82亿元（人民币，下同，2万1815.09亿新元），占全国上半年GDP的24.2%。

从各省份GDP排名看，长三角的江苏、浙江、安徽三省进入了前十名。

其中江苏表现最为亮眼。随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，投资、消费、出口“三驾马车”对GDP的拉动作用较一季度明显改善，推动江苏上半年实现地区生产总值46722.92亿元，位居全国第二名；GDP增速由一季度的下降5.0%，转为上半年的增长0.9%。

此外，浙江上半年GDP为29087亿元，位居全国第四；GDP同比增长0.5%，比一季度提高6.1个百分点。安徽上半年GDP为17551.1亿元，排名全国第九，增速由一季度的下降6.5%转为上半年的增长0.7%。

上海方面，上半年虽然没有实现经济增速由负转正，但二季度GDP增速已回到正值区间，经济回暖态势明显。上半年地区生产总值为17356.80亿元，位居全国第11位，GDP同比下滑2.6%，降幅比一季度收窄4.1个百分点。

按此计算，长三角三省一市上半年GDP总量为110717.82亿元，占全国上半年GDP的24.2%。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫分析长三角经济的快速复苏，主要得益于疫情防控较为到位，早早地为复工复产扫清了障碍。“同时，江浙沪皖充分发挥一体化协同和各自产业体系较为完备的优势，在全国率先实现了全面复工复产，带动了经济的快速回暖，彰显了长三角经济在抵御外部冲击方面的强大韧性。”

另据记者统计，在已经公布GDP数据的30个省份中，有16个省份上半年实现了正增长。其中，西藏GDP增速最快，达5.1%，此后依次为新疆、贵州、甘肃、湖南、宁夏，增速均超过1%。

中国银行研究院资深经济学家周景彤受访时说：“与一季度仅西藏实现正增长不同，上半年已有逾半数的省市实现GDP正增长，表明各地经济正在加速复苏，尤其是中西部地区，受疫情影响相对较小，经济复苏也相对较快。”

从GDP总量来看，广东以4.92万亿元稳居第一，江苏也进入了“4万亿俱乐部”。排名第三到第六的山东、浙江、河南、四川，GDP总量则均超过2万亿元。

受疫情影响较为严重的湖北，在一季度GDP大降39.2%的情况下，二季度经济迅速反弹，上半年GDP为17480.51亿元，排名全国前十；GDP同比下降19.3%，降幅较一季度收窄19.9个百分点。

周景彤认为，上半年中国经济运行主要呈现四大特点。

周景彤分析：“首先，复苏加快，二季度经济增速已由负转正，总体表现好于预期。其次，结构转变，高技术产业、装备制造业、新基建和信息消费等领域较快增长。”“第三，供给端恢复好于需求端。工业增加值已连续三个月为正。服务业逐渐回暖，但投资、消费、出口仍处于负增长区间。第四，就业面临压力。前六个月，全国城镇新增就业564万人，同比减少了23.5%。”